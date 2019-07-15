- 17:08 Суд перенес рассмотрение дела Вышинского: пропагандист сделал громкое заявление
- 17:07 Полмиллиона зрителей и 250 исполнителей из разных стран мира: как прошел Atlas Weekend
- 16:59 Деньги шли на ремонт военной техники: СБУ раскрыла схему финансирования боевиков на Донбассе
- 16:39 Зеленский изменил состав СНБО
- 16:34 Портнов контролирует директора ГБР Трубу, — Татьяна Черновол
- 16:34 Сознательно шли на преступление: раскрыты имена российских военных, участвовавших в аннексии Крыма
- 16:28 Пассажиры вылетели из авто: под Тернополем произошло жуткое ДТП
- 16:22 Украинские синхронистки завоевали историческое «золото» на чемпионате мира
- 16:10 К Подольскому суду стянули усиленные наряды полиции: что происходит
- 16:08 Суд отменил ликвидацию банка топ-чиновника Януковича
- 16:00 Стала известна причина массового отравления детей в детском лагере под Одессой
- 15:47 Лукашенко приедет в Украину: названа причина
Украинские синхронистки завоевали историческое «золото» на чемпионате мира (фото)
Украинские девушки завоевали золотые медали в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Наши спортсменки триумфовали в новой дисциплине, включенной в программу ЧМ лишь с нынешнего года, — хайлайте. Это двухминутное упражнение с минимум четырьмя обязательными типами акробатических элементов, в котором принимают участие команды из десяти синхронисток.
В состав нашей команды вошли Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник, Александр Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева (запасные — Марта Федина и Дарья Корнеева). Выступление украинских девушек судьи оценили высоким баллом — 94,500, чего оказалось достаточно, чтобы оставить далеко позади конкуренток из Италии (91,733) и Испании (91,333).
Отметим, что это историческое «золото» для Украины — ранее наши девушки за время независимости страны никогда не завоевывали награду высшей пробы на мировых первенствах в синхронном плавании.
Добавим, что это уже вторая медаль наших синхронисток на нынешнем чемпионате мира. Ранее «бронзу» в соревнованиях среди дуэтов завоевали Марта Федина и Анастасия Савчук, которые, набрав в финале 92,8457 балла, уступили лишь соперницам из России (95,9010) и Китая (94,0072).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Романчук выиграл престижный турнир с рекордом.
Фото FINA
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!