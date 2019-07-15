Украинские синхронистки завоевали историческое «золото» на чемпионате мира (фото)

Спорт

Украинские девушки завоевали золотые медали в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Наши спортсменки триумфовали в новой дисциплине, включенной в программу ЧМ лишь с нынешнего года, — хайлайте. Это двухминутное упражнение с минимум четырьмя обязательными типами акробатических элементов, в котором принимают участие команды из десяти синхронисток.

В состав нашей команды вошли Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник, Александр Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева (запасные — Марта Федина и Дарья Корнеева). Выступление украинских девушек судьи оценили высоким баллом — 94,500, чего оказалось достаточно, чтобы оставить далеко позади конкуренток из Италии (91,733) и Испании (91,333).

Отметим, что это историческое «золото» для Украины — ранее наши девушки за время независимости страны никогда не завоевывали награду высшей пробы на мировых первенствах в синхронном плавании.

Добавим, что это уже вторая медаль наших синхронисток на нынешнем чемпионате мира. Ранее «бронзу» в соревнованиях среди дуэтов завоевали Марта Федина и Анастасия Савчук, которые, набрав в финале 92,8457 балла, уступили лишь соперницам из России (95,9010) и Китая (94,0072).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Романчук выиграл престижный турнир с рекордом.

Фото FINA

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