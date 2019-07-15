Пассажиры вылетели из авто: под Тернополем произошло жуткое ДТП (фото, видео)

Происшествия

В Бережанском районе (Тернопольская область) в пруд упал автомобиль, на котором с дискотеки возвращалась молодежь — всего в машине находилось шесть человек. Ранее в Херсонской области автомобиль съехал в оросительный канал, погиб 35-летний водитель и двое несовершеннолетних братьев.

Как сообщают в ГУНП в Тернопольской области, за рулем находился нетрезвый 19-летний юноша. В результате ДТП, случившегося на автодороге Бережаны-Розгадов в районе села Урмань, пятеро получили травмы, однако одна пассажирка — 17-летняя девушка — умерла в больнице.

«При опрокидывании автомобиля все ехавшие в нем вылетели из салона. Их с травмами госпитализировали. Семнадцатилетняя девушка через несколько часов умерла в реанимационном отделение. Угрозы жизни других пострадавшим нет», — сообщают в полиции.

При этом виновника ДТП — водителя — на месте чрезвычайного происшествия не оказалось. Его позже нашли дома целым и невредимым. «В его крови обнаружили 0,92 промилле алкоголя. Парень говорит, что помнит, как перевернулся автомобиль, а как он попал домой — нет», — уточнили в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье 286 часть 2 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть), 19-летний водитель задержан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Красник Верховинского района (Ивано-Франковская область) произошло смертельное ДТП — грузовик ГАЗ-66, перевозивший туристов, упал с высоты 40 метров в реку Черный Черемош

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