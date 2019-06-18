На Херсонщине авто с детьми упало в воду: детали жуткого ЧП

Происшествия

В Херсонской области произошла трагедия — автомобиль съехал в оросительный канал, погиб 35-летний водитель и двое братьев 5 и 17 лет. Ранее в Закарпатье сорвался с горы и упал в реку грузовик, в котором ехали пять лесорубов — все они погибли.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Херсонской области, в полицию обратилась жительница одного из населенных пунктов Чаплинского района. По ее словам, два ее сына вместе с соседом поехали в сельский магазин и пропали. Позже выяснилось, что, сделав покупки, сосед женщины и ее дети снова сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Родные самостоятельно пытались разыскать пропавших, однако им это не удалось и они позвонили в полицию.

Автомобиль искали 17 часов. Одна из поисковых групп заметила на земле следы от колес машины, которые вели в оросительный магистральный канал. Утонувшее авто нашли на глубине пяти метров. Салон машины был пуст, а окна — открыты. Правоохранители надеялись, что пассажирам и водителю удалось выбраться, но, к сожалению, они не спаслись. Тела всех троих нашли в воде без признаков жизни.

Эксклюзивный материал о чудесном спасении детей, упавших в реку, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Малыши упали в воду и их понесло течением: в Житомире 15-летний подросток спас двух детей».



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