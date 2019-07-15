Портнов контролирует директора ГБР Трубу, — Татьяна Черновол

Украина

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не дал гарантии, что не возбудит дело против добровольцев, если об этом его попросит соратник Януковича Андрей Портнов. Об этом после часовой встречи с главой ГБР заявила народный депутат, кандидат от партии «Европейская Солидарность» Татьяна Черновол. Напомним, в понедельник, 15 июля, представители партии ЕС пришли в офис ГБР и заявили, что Роман Труба действует по инструкции соратника Януковича Андрея Портнова и в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

«Была на встрече у руководителя ГБР Романа Трубы. Спросила: „Почему Портнов, юрист режима Януковича, агент Кремля, уже месяц в Украине и не сидит?“. Труба ответил, что это вопрос не к нему. Пришлось ему напомнить, что ГБР — новый орган был создан депутатами-майдановцами, потому что старые органы прогнили и не могут справиться с расследованием дел Майдана», — написала в сети Facebook Татьяна Черновол.

«Поэтому ответственность Трубы больше, чем у кого-либо другого, а Портнов должен сидеть. Однако, к сожалению, энтузиазма по этому поводу у Трубы мы не увидели. Все наоборот: Портнов сейчас перехватил руководство над ГБР. Он настолько контролирует руководителя ГБР Романа Трубу, что мы получили государственную измену в святом», — отметила она.

Татьяна Черновол отметила: «По заявлению Портнова Труба возбудил дело по факту организации контрнаступления украинских Вооруженных Сил, в результате которого произошло освобождение Славянская, Бахмута, Северодонецка… То есть речь идет о событиях лета 2014 года, когда благодаря мобилизации защитников Украины и бесстрашию добровольцев была освобождена большая часть Донбасса, которая сейчас живет в относительном мире, защищена от „беспредела“ кремлевского атаманского ада ДНР и ЛНР».

«То контрнаступление — гордость и победа Украины, которых нам бы побольше. Но Труба, по заказу Портнова, упорно ищет в этом преступление. Такое дело нужно Кремлю, такое дело нужно Медведчуку, но как смеет рассматривать как преступление священную конституционную борьбу государственный орган? Разве это не государственная измена? И ничего по этому поводу Труба нам не ответил. Очень цинично уклонялся от прямых ответов, мол, «расследуем», — подчеркнула политик.

Парламентарий отметила: «А на мой вопрос: „А если Портнов завтра принесет заявление о преследовании добровольцев 2014 года, которые не были военными и защищали Украину оружием, добытым в бою, он тоже возбудит дело и начнет таскать их по следствию?“. Труба снова промолчал».

«Мы требуем от Трубы четких ответов по поводу провокаций Кремля, которые делаются его руками», — резюмировала Татьяна Черновол.

Напомним, ранее Романа Трубу уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter