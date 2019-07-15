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Труба признал «слив» Портнову информации ГБР
Активисты партии «Европейская Солидарность» пикетировали Государственное бюро расследований с требованием прекратить позорное и политически мотивированное преследование волонтеров и добровольцев в угоду пророссийским и реваншистским силам. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Требования активистов директору ГБР Роману Трубе передали народные депутаты Николай Величкович и Татьяна Черновол, а также военный волонтер Алексей Петров и блогер Сергей Мисюра. Через несколько часов после разговора Роман Труба лично обнародовал официальное заявление по акции «Европейской Солидарности». В нем он подтвердил подозрения, что из возглавляемого им ведомства происходят утечки информации.
В частности, Роман Труба сообщил: «Во время досудебного расследования произошла утечка информации. Это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новосозданного. По данному факту начата служебная проверка».
Очень жаль, что директор ГБР не стал конкретизировать, кому и кто «сливает» информацию из его ведомства. Потому что для этого, как говорится, есть свои причины. Ведь СМИ неоднократно сообщали о том, что первым обнародовал конфиденциальные данные из Госбюро расследований соратник Януковича, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов. А самого Романа Трубу называют среди тех, кто на постоянной основе контактирует с указанным лицом.
Поэтому «Европейская Солидарность» хочет спросить у директора ГБР: в отношении кого конкретно начата служебная проверка по утечке информации из его ведомства? И вызвали ли на допрос Андрея Портнова, который имеет своего «крота» в ГБР? Ведь именно он обнародует «слитую» информацию.
Кроме того, партия «Европейская Солидарность» заявляет, что и впредь будет пикетировать здание ГБР с целью люстрации директора Романа Трубы, который из-за политической ангажированности скомпрометировал себя в должности и своими действиями угрожает национальной безопасности страны.
Ранее народный депутат Татьяна Черновол заявила, что соратник Януковича Андрей Портнов контролирует директора ГБР Романа Трубу.
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