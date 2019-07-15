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Распяли "ватника": самый позорный фейк росТВ об Украине высмеяли меткой карикатурой (фото)
Известный карикатурист Андрей Петренко напомнил об очередном «юбилее» российского фейка о «распятом» русском мальчике на Донбассе — сказке росТВ в эти дни исполнилось уже пять лет.
Художник, очевидно в отместку, «распял» «ватника», изобразив оригинальное огородное чучело.
«5 лет назад российская #пропаганда распяла мальчика в трусиках…», — подписал он свою работу.
12−13 июля 2014 года на «Первом канале» показали интервью с мнимой «беженкой из Славянска», уроженкой Закарпатья (это единственное, что впоследствии подтвердилось) Галиной Пышняк, которая рассказала, как украинские военные прибили местного мальчика «как Иисуса, на доску объявлений».
Напомним, «ФАКТЫ» писали о фейках роспропагандистов, среди которых особо выделяется показанный в эфире Первого канала сюжет о «замерзающем майдановце Кирилле Чубенко», в роли которого выступил успешный юрист из Минска Виталий Юрченко.
Также в громкий скандал попала пропагандистка Ольга Скабеева, которая устроила в прямом эфире росТВ «общалась» со студенткой Керченского колледжа, которой на момент эфира уже не было в живых.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!