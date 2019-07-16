В Украине увеличилась средняя пенсия: в Пенсионном фонде назвали цифру

Украина

В Украине по состоянию на 1 июля 2019 года размер средней пенсии превысил 3 тысячи гривен. Такие цифры приводит на своей странице в Facebook Пенсионный фонд Украины (ПФУ)/

При этом в учреждении отмечают, что на 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составила 3005,96 грн, пишет АиФ.

Численность пенсионеров и средний размер их пенсий по состоянию на 01.07.2019

Напомним, что ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что в Украине с 1 июля текущего года увеличится минимальная пенсия. Также в стране значительно вырастут пенсионные выплаты чернобыльцам.

Кроме того, в следующем году запланировано повышение выплат военным пенсионерам. Помимо этого, в 2020 году запланировано очередное повышение пенсий военным пенсионерам, а с 1 марта начнется автоматический перерасчет пенсий для всех категорий граждан.

По словам чиновника, если новое правительство не отменит ежегодный перерасчет пенсии, то очередное повышение выплат стоит ждать в марте 2020 года. Их размер будет зависеть от принятого осенью проекта госбюджета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, кому в июле не повысят пенсии, и что делать таким пенсионерам.

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