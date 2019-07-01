Украина

Рева рассказал, кому в июле не повысят пенсии, и что делать таким пенсионерам

Размеры пенсий государственным служащим не будут пересматривать в связи с отменой нормы закона о специальных пенсиях в 2015 году. Об этом сказал в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Андрей Рева, пишет ZN.UA.

Все остальные граждане, которые получали небольшую зарплату и при этом имеют большой трудовой стаж, с 1 июля будут получать уже повышенные пенсии. Речь идет о женщинах, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчинах со стажем более 35 лет. Их пенсия будет составлять от 2 тыс. грн.

По словам Ревы, пенсии в Украине назначаются согласно единому закону" Об общеобязательном пенсионном страховании". При этом около 85% бывших госслужащих уже получают специальную пенсию на общих основаниях, которая в дальнейшем будет индексироваться.

«Если ранее назначенная пенсия по нормам закона „О государственной службе“ будет меньше, чем пенсия в соответствии с нормами общего закона, то люди могут перейти на эту пенсию, а дальше она будет индексироваться в соответствии с общими нормами. Около 85% бывших государственных служащих уже перешли на новый расчет пенсий», — пояснил Рева.

Как известно, в результате индексации с 1 марта пенсии повысили 8,972 миллионам пенсионеров с 10,2 млн. С учетом единовременной выплаты в 2,4 тысячи гривен в среднем пенсии повысили на 500 гривен. В целом за последние полтора года пенсионные выплаты в Украине увеличивались и для военных пенсионеров, и для представителей «вредных» и опасных профессий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров принял постановление «О внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год», которым обеспечивается своевременная и в полном объеме выплата и доставка пенсий.

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