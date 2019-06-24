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В Украине утвердили важный показатель расчета пенсий
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за апрель 2019 года, по которому исчисляют пенсию. Об этом говорится в сообщении фонда на странице в Facebook.
В фонде отметили, что этот показатель учитывается для исчисления пенсии в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пишет АиФ.
Таким образом, в апреле средняя зарплата составила 8 664,25 грн.
Ранее сообщалось о том, что расходы госбюджета будут перераспределены и направлены на своевременную выплату пенсий, льгот и субсидий в денежной форме.
Таким образом, дополнительные средства в размере 7 883 163,5 миллиардов гривен выделены для своевременной выплаты наличными пенсий, льгот и субсидий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц. Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%. Судя по данным ПФУ, на данный момент первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около 17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.
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