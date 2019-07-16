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Политика

Верховный суд разрешил одиозному экс-прокурору Кузьмину баллотироваться в Раду

8:28 16 июля 2019 94
Ренат Кузьмин в должности
Инф. «ФАКТОВ»

Верховный суд Украины окончательно восстановил одиозного экс-заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты. Соответствующее решение было принято судом в ночь на 16 июля.

Об этом свидетельствуют фотокопии документов, которые Кузьмин выложил в свой Facebook.

Своим решением судьи подтвердили аналогичное решение Шестого апелляционного административного суда Киева.

Ренат Кузьмин включен в списки партии «Оппозиционная платформа — За життя».

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Кузьмина на заседании 6 июля, а незадолго до этого аналогичное решение было принято по соратнику беглого экс-президента Украины Януковича Андрею Клюеву и антиукраинскому блогеру Анатолию Шарию.

Напомним, «Оппозиционная платформа — За життя» удерживает второе место в предвыборном рейтинге партий согласно данным социологических опросов.

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