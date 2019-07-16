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Верховный суд разрешил одиозному экс-прокурору Кузьмину баллотироваться в Раду
Верховный суд Украины окончательно восстановил одиозного экс-заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты. Соответствующее решение было принято судом в ночь на 16 июля.
Об этом свидетельствуют фотокопии документов, которые Кузьмин выложил в свой Facebook.
Своим решением судьи подтвердили аналогичное решение Шестого апелляционного административного суда Киева.
Ренат Кузьмин включен в списки партии «Оппозиционная платформа — За життя».
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Кузьмина на заседании 6 июля, а незадолго до этого аналогичное решение было принято по соратнику беглого экс-президента Украины Януковича Андрею Клюеву и антиукраинскому блогеру Анатолию Шарию.
Напомним, «Оппозиционная платформа — За життя» удерживает второе место в предвыборном рейтинге партий согласно данным социологических опросов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!