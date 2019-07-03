ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария на выборах в Раду

Политика

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины Андрея Клюева и Анатолия Шария. За решение члены ЦИК проголосовали единогласно.

Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетене, которыми убрали из него фамилии Клюева и Шария. Теперь это решение должны сообщить типографиям, печатающим бюллетени.

Как сообщает «Громадське», перед голосованием по кандидатуре Клюева на заседании ЦИК выступил представитель Либеральной партии, которая выдвигала экс-регионала в депутаты. Он заявил, что есть ряд постановлений суда, которыми опровергаются доказательства отсутствия Клюева в стране.

Однако члены ЦИК отметили, что на основании писем, полученных от Министерства внутренних дел и СБУ, они сделали вывод, что Клюев последние 5 лет не проживал на территории Украины.

Отмечается, что по Шарию комиссия также получила сведения, что он не жил в Украине последние 5 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», сотни людей 2 июля вышли в центр Киева на акцию протеста под названием «Терпеть больше нельзя». Причиной тому стало решение Верховного суда, а затем ЦИК относительно регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, который был главой Администрации президента во времена Януковича. Вторым резонансным решением стала регистрация Центризбиркомом в качестве кандидата в нардепы блогера Анатолия Шария. С 2014 года он активно критикует события в Украине после Революции достоинства, а также украинскую власть. Сбежал из Украины после открытия в отношении него уголовного дела по факту стрельбы в столичном McDonald's. Последние несколько лет проживает в Европе, что также не помешало ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы. В апреле 2019 года суд отменил арест и розыск Шария.

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