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В популярном гипермаркете продают школьные дневники с картой Украины без Крыма: фотофакт
В Украине и за рубежом периодически возникают скандалы, связанные с изображением карты нашей страны без оккупированного Россией Крыма, как это, к примеру, случилось в аэропорту «Борисполь». Теперь Украину без Крыма заметили на дневнике для школьников, который продается в одном из крупных гипермаркетов.
Фото, датированное 15 июля, выложили в Twitter. Правда, в каком городе было оно сделано, не известно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на избирательном участке в одной из общеобразовательных школ разместили карту Украины без Крыма. Не исключалось, что карта висела как декоративный элемент на заднике сцены, а не была вывешена специально к президентским выборам 2019 года.
Возникал «географический скандал» и в Верховной Раде, где во время заседания Временной следственной комиссии по проверке фактов хищения в Вооруженных силах Украины в течение 2004−2017 годов был показан слайд с картой Украины, на котором отсутствовал Крым.
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