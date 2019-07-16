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Общество и люди

В популярном гипермаркете продают школьные дневники с картой Украины без Крыма: фотофакт

9:10 16 июля 2019 235
Карта Украины без Крыма на дневнике
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине и за рубежом периодически возникают скандалы, связанные с изображением карты нашей страны без оккупированного Россией Крыма, как это, к примеру, случилось в аэропорту «Борисполь». Теперь Украину без Крыма заметили на дневнике для школьников, который продается в одном из крупных гипермаркетов.

Фото, датированное 15 июля, выложили в Twitter. Правда, в каком городе было оно сделано, не известно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на избирательном участке в одной из общеобразовательных школ разместили карту Украины без Крыма. Не исключалось, что карта висела как декоративный элемент на заднике сцены, а не была вывешена специально к президентским выборам 2019 года.

Возникал «географический скандал» и в Верховной Раде, где во время заседания Временной следственной комиссии по проверке фактов хищения в Вооруженных силах Украины в течение 2004−2017 годов был показан слайд с картой Украины, на котором отсутствовал Крым.

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