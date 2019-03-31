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Политика

На избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма

20:22 31 марта 2019 160
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на избирательном участке разместили карту Украины без Крыма. Участок располагался в одной из школ Киева — общеобразовательном учебном заведении № 276 на Троещине (ул. Сержа Лифаря, 14). Судя по всему, карту не вывешивали специально к выборам, а она была висела в школе как декоративный элемент на заднике сцены.

Карту заметили представители инициативы «Защити свой голос». «На сцене висит большое изображение карты Украины. Так вот, это изображение — без Крыма. Просим правоохранителей немедленно отреагировать и наказать виновных», — призывают наблюдатели.

сцена

Напомним, украинские дипломаты за рубежом стремятся оперативно выявлять случаи появления карт без Крыма в медиа или в свободной продаже. Тем временем и в самой Украине порой выявляют подобные карты в общественных местах.

Обо всех резонансных событиях на выборах, а также о результатах экзит-пола и данных об активности избирателей «ФАКТЫ» информируют в онлайн-режиме в проекте «Выборы президента Украины».

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