Продуктовые ярмарки в Киеве 16–21 июля: названы адреса

Клуб потребителей

На традиционных ярмарках в Киеве с 16 по 21 июля можно купить отечественные и импортные продукты, продукцию сельхозпредприятий и фермеров: бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия, а также сезонные и экзотические овощи-фрукты, ягоды и зелень, в которой даже больше полезных веществ, чем во фруктах и овощах.

Ярмарки пройдут по таким адресам:

16 июля (вторник)

в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Микитенко, 21−27;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.

17 июля (среда)

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

18 июля (четверг)

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.

19 июля (пятница)

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — на улицах Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской).

20 июля (суббота)

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), М. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта Маяковского);

в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;

в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в границах улиц Донца и Героев Севастополя);

в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

21 июля (воскресенье)

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как просто и быстро приготовить вкуснейшие малосольные и соленые огурчики. А известный телеведущий Алексей Суханов, который подумывает о написании кулинарной книги, поделился любимым рецептом икры из баклажанов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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