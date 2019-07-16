Силовики провели обыски в офисе днепропетровских фискалов (фото, видео)

Происшествия

15 июля в Днепре, в помещениях, занимаемых налоговой милицией ГУ ГФС в Днепропетровской области, Государственное бюро расследований (ГБР) при поддержке Службы безопасности Украины провело обыск.

Следственные действия прошли в рамках расследования обстоятельств вероятного похищения директора ООО «Софт Оил» Кирилла Суворова сотрудниками налоговой милиции Днепропетровщины. Исчезнувший 27 мая директор компании «Софт Оил» Кирилл Суворов смог сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали несколько недель.

Целью этой рейдерской атаки является компания и принадлежащий ей товар стоимостью 7 миллионов долларов США, который хранится в Николаеве.

19 июня представители компании «Софт Оил» и адвокаты провели брифинг в агентстве «Интерфакс-Украина», где обнародовали версию о причастности к похищению их директора Кирилла Суворова региональных фискалов. Также представители «Софт Оил» потребовали от ГБР открыть уголовное производство по факту похищения. Владелец компании Дмитрий Олейник заявил, что Суворова похитили с целью вымогательства. По той же причине был заблокирован груз на таможне. В интервью центральным телеканалам первый заместитель и. о. главы ГФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков назвал похищение, невозможность связаться с родными, прессинг и насильственное удерживание бизнесмена «программой защиты свидетеля».

12 июля Днепр с рабочим визитом посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он также встретился с жителями города, представителями местного самоуправления и общественных антикоррупционных организаций. Представители ОО «Стоп коррупции» обратились к президенту и рассказали об инциденте с Кириллом Суворовым. Зеленский уточнил у активистов, кого те считают главным виновником похищения Суворова и записал имя и должность Сергея Пенькова в телефон, пообещав узнать подробности и добавив, что налоговую ожидает реформа, а по налоговой милиции уже принято решение о ее ликвидации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что представители бизнеса готовят иск в суд о защите деловой репутации и компенсации убытков к первому заместителю начальника Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области Сергею Пенькову из-за давления и информационных атак с его стороны.

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