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В Кирилловке из-за сильного ветра туристы застряли на самой высокой в Украине карусели (видео)
В курортной Кирилловке (Запорожская область) произошло новое ЧП — люди застряли на высоте на аттракционе. Напомним, на днях спасателей привлекали и в Каменец-Подольском, где на колесе обозрения застряли дети.
Инцидент в Кирилловке произошел вечером 15 июля.
В сеть выложили тревожное видео.
Людям, которые решили испытать себя на самой высокой в Украине карусели, пришлось оставаться на 25-метровой высоте около получаса, пока на место не прибыли спасатели. При этом все время дул очень сильный ветер.
Среди переживших шок оказалось много мам с детьми.
В запорожском паблике по этому поводу отметили, что люди провисели в воздухе почти час, а спасатели в ответ на крик о помощи сначала заявили, что такой вышки у них нет.
«Какой ужас, бедные люди, моральную компенсацию надо требовать», — отреагировала на инцидент marininmarina.
«Элитный» курорт отличился. Бедные люди, даже представить не могу, что они испытали.(((«!, — посочувствовала kushchnatalya.
Напомним, погода на курорте резко испортилась — начался сильный ветер и шторм.
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