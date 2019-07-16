Происшествия

В Кирилловке из-за сильного ветра туристы застряли на самой высокой в Украине карусели (видео)

В курортной Кирилловке (Запорожская область) произошло новое ЧП — люди застряли на высоте на аттракционе. Напомним, на днях спасателей привлекали и в Каменец-Подольском, где на колесе обозрения застряли дети.

Инцидент в Кирилловке произошел вечером 15 июля.

В сеть выложили тревожное видео.

Людям, которые решили испытать себя на самой высокой в Украине карусели, пришлось оставаться на 25-метровой высоте около получаса, пока на место не прибыли спасатели. При этом все время дул очень сильный ветер.

Среди переживших шок оказалось много мам с детьми.

В запорожском паблике по этому поводу отметили, что люди провисели в воздухе почти час, а спасатели в ответ на крик о помощи сначала заявили, что такой вышки у них нет.

«Какой ужас, бедные люди, моральную компенсацию надо требовать», — отреагировала на инцидент marininmarina.

«Элитный» курорт отличился. Бедные люди, даже представить не могу, что они испытали.(((«!, — посочувствовала kushchnatalya.

Напомним, погода на курорте резко испортилась — начался сильный ветер и шторм.

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