Украина

Погода на Азове испортилась: в Кирилловке начался шторм (видео)

После нескольких недель практически полного штиля, в акватории популярного курорта Кирилловка началось волнение. Об этом пишет «Днепровская панорама».

Сообщается, что причиной волнений стал восточный ветер, порывы которого достигают 10 м/с.

При этом, несмотря на волны, в море купается много людей, температура воды сохраняется на уровне 24 градусов.

Кроме того, разыграться шторм вовсю не успеет: уже к полудню вторника синоптики обещают смену направление ветра на юго-западное. К тому же в регионе ожидается сильный ливневый дождь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу возле Кирилловки погибла девушка, пролетевшая 40 км на парашюте, который оторвался от аттракциона-парасейлинга.

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