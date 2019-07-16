Мир

В Чечне самолет упал на частный дом: видео с места ЧП

В станице Новощедринская (Чечня, Российская Федерация) на частный дом упал легкомоторный самолет. Ранее в аэропорту российского Нижнеангарска сгорел пассажирский Ан-24.

Как сообщает «360», в результате ЧП в Чечне погибших нет. Пострадал пилот, у которого сломана ключица. У проживающих в доме двоих женщин и ребенка — психологический шок. Все они госпитализированы.

Сообщается также, что самолет при падении зацепил линии электропередач, поэтому без света остались несколько населенных пунктов.

По предварительным данным, причиной аварии самолета нарушение правил безопасности полетов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Москвой, на окраине города Коломна разбился легкомоторный самолет, упавший на жилой дом. В результате аварии два человека, находившиеся на борту самолета, погибли.

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