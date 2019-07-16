“Мы не допустим люстрации Революции достоинства”, — Вятрович

Политика

Активизация пророссийских сил стала возможной из-за отсутствия реакции новой власти на проявления реванша, атаки на национальную идентичность и украинскую культуру. Украину пытаются вернуть во времена Януковича — опять предлагают ввести региональные языки, а вопрос декоммунизации решать на местных референдумах. Но команда «Европейской Солидарности» будет защищать украинскую идентичность на всех возможных площадках: в судах, Верховной Раде, на улицах. Об этом глава Украинского института национальной памяти, кандидат в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» Владимир Вятрович заявил в эфире телемарафона «Стоп Реванш» — совместного проекта телеканалов «Прямой», «Пятый» и «Эспрессо».

«За последние два месяца мы стали свидетелями того, что можно назвать люстрацией достоинства. Это действительно системное наступление на то, чего мы достигли за последние пять лет. Я не согласен с тем, что это внутренний реванш, потому что в действительности это российский реванш. Это российский реванш, который имеет два сценария: один из них внутренне украинский, второй — внешнеполитический. Они реализуются одновременно. К сожалению, в Украине есть политические силы, которые являются исполнителями российского сценария. Именно поэтому в Верховной Раде должна быть представлена ​​мощная команда партии „Европейская Солидарность“, которая не позволит реализовать этот сценарий», — заявил Владимир Вятрович.

Законодательство, которое сейчас оказалось под угрозой уничтожения — законы о люстрации, декоммунизации, о защите и развитии украинского языка, — были приняты по требованию Революции Достоинства, отметил Вятрович. «Это непосредственные последствия Майдана — восстание украинский в 2013—2014 годах. Эти законы были чрезвычайно важны, чтобы Украина постепенно начала догонять другие посткоммунистические страны Восточной Европы, где люстрация и декоммунизация прошли в 90-е годы ХХ века, и где эти процессы в сочетании с экономическими реформами позволили этим странам стать членами ЕС и НАТО.

Украина начала этот путь в 2014 году. Именно это законодательство уже сыграло важную роль для удаления Украины от России. В РФ понимают, что Украина, которая говорит на украинском, которая уважает свою историю и своих героев, — это страна, которую она никогда не сможет проглотить. Поэтому мы сейчас являемся свидетелями попыток нивелировать и разрушить все то, что делалось последние пять лет", — убежден Вятрович.

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