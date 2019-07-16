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На трассе под Мукачево нашли расстрелянный автомобиль: полиция ломает голову, чей он (фото)
В Закарпатской области полиция пытается установить владельца расстрелянного автомобиля, стоящего на обочине дороги Мукачево — Рогатин. Ранее в Днепре полиция открывала огонь по угонщикам авто.
Как сообщает «Мукачево.нет», на поврежденном автомобиле нет номеров. Ни людей, ни документов в салоне машины, которую обследовала полиция, не обнаружено.
Теперь закарпатские правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств чрезвычайного происшествия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Полиция Одесской области просит помочь найти мужчину, который из ружья обстрелял машину правоохранителей.
Фото с сайта http://www.mukachevo.net.
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