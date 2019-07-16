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На лестнице в элитном доме в центре Киева несколько дней висел погибший парень, которого разыскивала полиция
В многоэтажке в элитном районе Киева обнаружили тело парня, покончившего жизнь самоубийством. Как оказалось, оно провисело между 24 и 25 этажами несколько дней. Напомним, накануне в Киеве покончил с собой народный артист.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 20:40 15 июля.
Прибыв на место инцидента, правоохранители подтвердили факт смерти и предварительно идентицировали личность погибшего.
По данным Инфоматора, им оказался Вадим Онищенко, который 11 июля ушел на фестиваль Atlas Weekend и с тех пор находился в розыске.
Вадим Онищенко
На месте инцидента
На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о самых ярких моментах фестиваля.
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