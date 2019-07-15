Шоу-бизнес

Полмиллиона зрителей и 250 исполнителей из разных стран мира: как прошел Atlas Weekend (фото, видео)

14 июля в Киеве поздно ночью завершился крупнейший в Восточной Европе музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который уже называют рекордным для Украины. Его первый бесплатный день, хедлайнером которого стала легендарная певица София Ротару, посетили белее 150 тысяч человек. Всего за шесть дней фестиваля на ВДНХ (выставочный центр «Экспоплаза») побывало приблизительно полмиллиона любителей музыки, съехавшихся из разных уголков страны.

Начиная со второго дня, вход на все концерты уже был платным. За билет на один день нужно было выложить от 1450 гривен. Но ни это, ни дожди с ливнями, не помешали любителям музыки отрываться под хиты звездных исполнителей.

Хедлайнером второго дня Atlas Weekend стала известная американская хип-хоп группа The Black Eyed Peas, выступившая на главной сцене. Пожалуй, кумиры 2000-х и собрали больше всего зрителей, которые оставили восторженные отклики в Сети. Меломаны ждали встречи с музыкантами с 2006 года, и она выдалась очень горячей.

«Мы очень счастливы сейчас быть здесь с вами в Киеве. Ребята в этом городе, стране самые счастливые в мире, потому что у вас здесь очень красивые девушки», — заявил участник группы Black Eyed Peas.

Специальной гостьей стала победительница «Евровидения-2018» Нетта Барзилай. Израильская певица вышла на сцену в новом, довольно откровенном мини-наряде, похожем на купальник и устроила зажигательные танцы. Артистка исполнила несколько своих хитов, а также новые песни, а том числе и Bassa Sababa, клип на которую сняла в Киеве.

После выступления украинские фанаты жаждали сфотографироваться со звездой. Нетта не отказывала в таком удовольствии. Она делала селфи с поклонниками через ограду, а потом перед сценой зажигала под музыку отвязных и драйвовых Little Big.

После на своей официальной странице в Instagram Нетта поделилась впечатлениями от поездки. «Украина, ты обняла меня так крепко, что я захотела остаться здесь навсегда! Спасибо за удивительный опыт, Atlas. Не могу дождаться, чтобы вернуться! Я люблю тебя, Atlas Weekend», — написала Нетта Барзилай, добавив эффектное видео с выступления.

Стоит отметить, что в украинской столице Нетта пробыла несколько дней. Она успела прогуляться по городу с Катей Осадчей и пообщаться с украинскими звездами. В Сети появились ее совместные фото с Джамалой, Александрой Зарицкой из группы Kazka, YUKO и Melovin.

На третий день музыкального фестиваля самым ожидаемым было выступление американской группы The Chainsmokers. Музыканты устроили эффектное световое шоу. Обаятельные парни с первых же треков покорили украинскую публику своей музыкой, ярким шоу и самоотдачей, вызвав восторг публики.

«Это было мощно!», «Чуть не помер, просто о**енно», «Это было не реально», «Лучший день моей жизни. The Chainsmokers — это просто не передать словами, столько любви и огня, я еще никогда не видела», — пишут поклонники группы в комментариях под фото и видео с концерта.

На сцене четвертого дня музыкального фестиваля выступили неповторимые Télépopmusik, «Ляпис-98», UNCLE, PAN FEOFAN, «Скрябін» & Юркеш, LAUD, Сергей Бабкин и другие. Завершила вечер легендарная российская группа «Сплин», исполняющая хиты «Орбит без сахара», «Выхода нет», «Мое сердце остановилось», «Романс» и другие. Бессменным фронтменом коллектива является Александр Васильев. Зрители очень тепло встретили музыкантов и подпевали каждую строчку любимых песен.

Хедлайнером пятого дня Atlas Weekend 2019 стал рэпер A$AP Ferg, заменивший A$AP Rocky, которого арестовали в Стокгольме в ночь на 3 июля. Музыканта обвиняют в нападении и нанесении телесных повреждений.

«Хедлайнер изменился, но настроение вечера остается настолько же ярким. Брат за брата: мощный A$AP Ferg на Main Stage 13 июля», — сообщили организаторы о новом участнике феста.

Исполнитель представляет хип-хоп группу ASAP Mob. В 2013 году вышел его дебютный альбом, мгновенно став популярным. Второй альбом попал на 9 позицию в Billboard 200.

Несмотря на мировые музыкальные заслуги, украинская публика заменой артиста сначала осталась недовольна. Выступление A$AP Ferg задержалось почти на час. Как оказалось, не по вине музыканта — его рейс задержали. Но как только рэпер вышел на сцену, завел толпу с первой же песни. Зрители плясали и подпевали, будто только его и ждали. А когда артист спустился в толпу, все просто визжали от восторга. Одной из зрительниц даже удалось подарить музыканту свой платок, который он повязал на голову и так продолжил выступление. Свою кепку он выбросил на растерзание зрителям.

На шестой день фестиваля после мощного ливня первым на главную сцену вышел Валерий Харчишин с группой «Друга ріка».

За ними — The Hardkiss, а главным хедлайнером стал легендарный Liam Gallagher — легенда британского рока, один из братьев Галлахеров, основавших группу Oasis. Это было его первое выступление в Украине.

«Невероятному Liam Gallagher нужна только песня, чтобы разбить твое сердечко и залечить его снова. Поздравляем всех жителей планеты Wonderwall, сегодня ваша мечта осуществилась на Main Stage фестиваля Atlas Weekend!» — так анонсировали выступление британца организаторы фестиваля.

Стоит отметить, что в этом году все выступления артистов впервые переводили на жестовый язык. Американские музыкальные сурдопереводчики не только показывали слова песни, но и воссоздавали звучание мелодии. Это все транслировалась на огромных экранах.

Напомним, пятый юбилейный фестиваль Atlas Weekend стартовал 9 июля в Киеве на территории выставочного «Экспоплаза». Традиционно, в первый день выступили украинские артисты. Впервые за десять лет свой концерт в рамках фестиваля дала легенда советской сцены София Ротару. Она собрала рекордное количество зрителей — более 150 тысяч.

На концерт Олега Винника в прошлом году пришли около 100 тысяч меломанов.

Примерно столько же годом ранее собрала фееричная Верка Сердючка.

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