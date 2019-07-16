В Одессе военные открыли огонь по злоумышленнику, проникшему на территорию ракетного дивизиона

Происшествия

В ночь на вторник, 16 июля, в Одессе охрана зенитного дивизиона открыла огонь по человеку, проникшему на охраняемую территорию. Ранее в Херсонской области задержали молодого человека, запустившего беспилотник над воинской частью.

Как сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ, неизвестный был обнаружен охраной около четырех часов утра. «Злоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества зенитного ракетного дивизиона. Он применил против смены слезоточивый газ и попытался убежать. Далее все произошло по классике, как-то велит Устав: предупреждение, предупредительный выстрел и … на поражение. Метким выстрелом из автомата Ак-74 патрульный прострелил злоумышленнику ногу», — говорится в сообщении.

Помимо баллончика с газом у задержанного нашли инструменты, средства радиосвязи и сумку для краденого. Проникшего на территорию парня в машине ждали трое подельников, которым удалось скрыться.

Раненому нарушителю оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. О себе он сообщил, что живет в Киеве и что ему 18 лет. «Признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии», — заявляют в командовании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Генеральном штабе ВСУ заявили о беспилотном летательном аппарате, перехваченном буквально в нескольких километрах от стратегического объекта — арсенала

Фото с учений подразделения охраны.



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