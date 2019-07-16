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Тренд недели: как Ломаченко, Усик и Свитолина будут выглядеть в старости (фото)
Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) присоединился к набравшему большую популярность флешмобу, в котором каждый желающий может при помощи мобильного приложения FaceApp посмотреть на самого себя в старости.
«Заглянул в будущее», — написал боксер на своей странице в Instagram, прикрепив соответствующее фото.
Фанаты Василия не скупились на веселые комментарии: «Шла 235 защита титула абсолютного чемпиона», «Дедаченко», «Жервонта Дэвис: я наконец готов драться с Ломой», «Бой с Гарсией уже был?», «Все равно будешь раздавать всем люлей», «На взвешивании — 315 бой, 1 поражение».
«ФАКТЫ» решили посмотреть, а как же будут выглядеть отечественные звезды спорта лет так через 30−40. Вот что получилось.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко показал своего «старшего брата», приведя сеть в шок.
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!