Спорт

Тренд недели: как Ломаченко, Усик и Свитолина будут выглядеть в старости (фото)

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) присоединился к набравшему большую популярность флешмобу, в котором каждый желающий может при помощи мобильного приложения FaceApp посмотреть на самого себя в старости.

«Заглянул в будущее», — написал боксер на своей странице в Instagram, прикрепив соответствующее фото.

Фанаты Василия не скупились на веселые комментарии: «Шла 235 защита титула абсолютного чемпиона», «Дедаченко», «Жервонта Дэвис: я наконец готов драться с Ломой», «Бой с Гарсией уже был?», «Все равно будешь раздавать всем люлей», «На взвешивании — 315 бой, 1 поражение».

«ФАКТЫ» решили посмотреть, а как же будут выглядеть отечественные звезды спорта лет так через 30−40. Вот что получилось.

Василий Ломаченко (версия "ФАКТОВ")

Александр Усик

Элина Свитолина

Виталий и Владимир Кличко

Андрей Шевченко

Сергей Ребров

Виктор Цыганков

Андрей Ярмоленко

Евгений Коноплянка

Александр Зинченко

Александр Хацкевич

Дарья Билодид

Ольга Харлан

Юлия Левченко

Олег Верняев

Жан Беленюк

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко показал своего «старшего брата», приведя сеть в шок.

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