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Суд в Нидерландах не смог определиться, кому принадлежит скифское золото
Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды), который взялся за решение спора о принадлежности скифского золота из крымских музеев, взял паузу — окончательное решение по этому поводу отложено.
Как сообщает «Раньше всех. Ну почти», решение отложили, поскольку суд еще не оценил, кто может претендовать на коллекцию, которую на выставку в Амстердаме в 2014 году представили музеи как полуострова, так и материковой Украины. Часть экспонатов, привезенных в Амстердам из столицы, были возвращены в Киев.
Тем временем «Радио Свобода», цитирующее решение суда, пишет, что окончательное решение по данному вопросу можно ожидать через 6−9 месяцев и что сторонам дано два месяца на предоставление дополнительной информацию по делу о скифском золоте. «Музей Алларда Пирсона может оставить сокровища Крыма в ожидании окончательного решения в ходе судебного разбирательства. Нидерландский закон о наследстве не применяется к делу. Апелляционному суду нужна дополнительная информация от сторон о возможном праве собственности», — говорится в сообщении. Судьи признали, что с учетом сложной политической и правовой ситуации в Крыму музей Алларда Пирсона, где проходила выставка, не может «разумно оценить, кто из кандидатов имеет право претендовать на сокровища Крыма».
«В то же время, музей должным образом сохранил крымские сокровища в ожидании окончательного решения. В этих обстоятельствах музею разрешено приостановить свое обязательство по доставке сокровищ Крыма в ожидании окончательного решения», — добавили в Апелляционном суде Амстердама.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», частный музей в Нидерландах отложил возвращение коллекции скифского золота на неопределенный срок еще летом 2014 года.
Также читайте материал «Дело о скифском золоте из Крыма: названа дата принятия в Нидерландах важного решения».
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