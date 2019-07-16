19-летний капитан «Аякса» станет одноклубником Криштиану Роналду: его девушка затмит Турин (фото)

Спорт

Лучший мододой футболист Европы прошлого года, центральный защитник и капитан «Аякса» Маттейс де Лихт, которым интересовались «ПСЖ» и «Барселона», продолжит карьеру в «Ювентусе» и станет одноклубником Криштиану Роналду, сообщает Sky Sport Italia.

Стороны уже ударили по рукам, футболисту осталось пройти 17 июля медосмотр и поставить подпись под пятилетним контрактом. Переход 19-летнего таланта, который будет выступать в Старой Синьоре под 4-м номером, обойдется чемпиону Италии с учетом бонусов в 75 млн евро. В контракте футболиста будут прописаны отступные в размере 150 миллионов евро. Зарплата Маттейса в Турине составит (с учетом бонусов) рекордные для серии А 12 млн евро в год.

«Недавно во время ужина с моими друзьями мы пришли к выводу, что я всегда хотел быть как Криштиану Роналду, когда мы играли во дворе. Так было, когда он выступал за „Манчестер Юнайтед“. Моя первая футболка тоже была с его фамилией», — рассказал Маттейс де Лихт.

Де Лихт дебютировал в футболке «Аякса» в 2016 году. За три года он провел 117 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. Кроме того, на его счету 15 поединков, один точный удар и две голевые передачи за сборную Нидерландов.

В завершившемся сезоне Маттейс вместе с командой стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а с национальной сборной добыл «серебро» Лиги наций. Кроме того, де Лихта признали лучшим футболистом сезона в Нидерландах.

Кстати, в Турин Маттейс переедет не один, а со своей девушкой — 19-летней моделью Аннеки Моленар, отец которой Кейе Моленар в составе «Аякса» дважды становился чемпионом страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Атлетико» купил 19-летнего вундеркинда за 126 млн евро.

Фото Getty Images



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