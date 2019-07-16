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«Европейская Солидарность» призывает прекратить междоусобную борьбу
Партия «Европейская Солидарность» осуждает любые атаки на украинские патриотические политические силы, поскольку междоусобная борьба в этот ответственное для страны время приведет к поражению всех демократических и проевропейских сил. Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что «только от нас зависит, будет ли Украина игроком за мировой шахматной доской».
Информация о рейтингах партии «Голос» и ее прохождении в Верховную Раду обнародована социологической компанией КМИС по результатам двух опросов, к которым партия «Европейская Солидарность» не имеет никакого отношения.
Считаем ошибкой атаки на «Европейскую Солидарность» со стороны партии «Голос» и ее лидера Святослава Вакарчука в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима.
Подчеркиваем: у нас общий враг — это реваншисты и пророссийские силы. И свои усилия следует сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину и украинское.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в пятерке лидеров предвыборной гонки произошли изменения.
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