Засветившаяся в Крыму российская звезда Дана Борисова приехала в Киев (фото)

Шоу-бизнес

Скандально известная телеведущая российская, засветившаяся в Крыму, Дана Борисова, которая ранее признавалась в том, что спала с мужчинами за деньги, беспрепятственно приехала в Киев. Об этом она сообщила в соцсети Instagram. Дана призналась, что в Украине принимает участие в съемках шоу «Пацанки» для российского телеканала «Пятница», в котором выступила наставницей и будет рассказывать девушкам, как избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Ранее Борисова, едва не покончившая с собой с помощью таблеток, проходила курс лечения и уверяет, что вернулась к здоровому образу жизни.

Российская телеведущая прибыла в Киев на поезде, никаких проблем с сотрудниками Погранслужбы Украины и таможней у нее не возникло.

«Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды — в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу», — написала Борисова в Instagram.

В украинской столице она успела прогуляться по городу и поделиться несколькими фото на фоне Михайловского собора и Монумента Независимости. Борисова также побывала в ресторане «Остання Баррикада» на Майдане и в Киево-Печерской Лавре.

Напомним, в августе 2017 года Дана Борисова побывала в аннексированном Крыму на встрече с поклонниками, и называла полуостров российским. Позже она удалила сообщение из соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что что звезда «Сватов» Добронравов после отмены запрета на въезд в Украину собрался в Крым.

Также известной российской телеведущей Насте Ивлеевой запретили въезд в Украину на три года.



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