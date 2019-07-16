Общество и люди

Украина выбилась в лидеры по количеству туристов на самом дорогом курорте мира

Украинцы неожиданно вошли в первую двадцатку стран Европы, граждане которых чаще всего отдыхают на Мальдивских островах, которые считаются одним из самых дорогих курортов мира. Об этом свидетельствуют данные Офиса по туризму Мальдив по итогам 2018 года.

Всего за год на элитном курорте отдохнули 9 722 граждан Украины, что на 17,6% больше, чем годом ранее. По данному показателю Украина заняла уже 8 место среди 32 стран Европы.

Что касается данных 2019 года, то за период с января по май на островах приветствовали на 8,3% больше украинских туристов, чем за аналогичный период 2017 года.

Как известно, прямого регулярного авиасообщения Украина с Мальдивами не имеет.

Напомним, некогда популярный среди украинцев Крым стремительно проваливает курортный сезон-2019.

Что касается турецких курортов, то в Анталии только в нынешнем сезоне скончались уже 13 граждан Украины.

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