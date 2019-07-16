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Австрия дала "добро" на экстрадицию Фирташа в США
Во вторник, 16 июля, министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Решение было принято после консультаций с Министерством иностранных дел Австрии с учетом интересов и международных обязательств страны.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», 25 июня решение по Фирташу принял Верховный суд Австрии. Американские власти добиваются выдачи бизнесмена с 2013 года. Большое жюри в США предъявило Фирташу, а также одному из депутатов индийского парламента и еще четырем фигурантам, обвинение в подкупе членов правительства Индии с целью получить доступ к добыче титана, используемого при производстве реактивных двигателей. Размер взятки составлял 18,5 миллиона долларов. Фирташ эти обвинения отвергает.
Бизнесмена арестовали в Австрии в 2014 году по запросу американских властей. До июня его адвокатам удавалось не допускать экстрадиции бизнесмена.
Сейчас вопрос о конкретных сроках выдачи Фирташа решается Земельным судом Вены. Бизнесмен останется в Австрии до тех пор, пока не будет рассмотрено ходатайство его адвокатов о возобновлении судебного разбирательства по вопросу экстрадиции.
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