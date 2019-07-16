В Киеве ограничат движение на развязке моста Патона: схема

Украина

На правобережной развязке моста Патона (турбина) ограничат движение с 20:00 17 июля до 8:00 18 июля. Дорожники будут снимать старое асфальтовое покрытие на проезде от моста Патона к бульвару Дружбы народов. Напомним, в Днепре почти на два месяца полностью перекроют Центральный мост. А в Киеве ограничат движение транспорта на выезде с Южного моста: что важно знать водителям.

Чтобы не усложнять трафик, киевские дорожники решили работать в ночное время.

Кроме того, «Киевавтодор» сообщил, что на проспекте Степана Бандеры начался капитальный ремонт. Здесь полностью обновят проезжую часть, ливневую канализацию, тротуары, бордюры, установят LED-освещение, барьерное ограждение, разметят велодорожки.

В связи с ремонтом важной транспортной артерии на участке между улицами Героев Сталиграда и Богатырской движение в направлении станции метро «Почайна» ограничено.

Дорожники просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь лето — период активных работ по обновлению городской инфраструктуры. За несколько последних лет в Киеве отремонтировали более 900 километров дорог, а также 30 мостов и путепроводов.

В связи с дорожными работами на проспекте Степана Бандеры движение троллейбуса № 30 в ночь на 16 июля (00:30 до 04:00) на участке от просп. Героев Сталинграда до улицы Иорданской закрыто. Троллейбусы будут курсировать от улицы Кадетский Гай до станции метро «Почайна». Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту от Кадетского Гая в 22:20, 22:41; от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской — в 23:09, 23:29; от улицы Милославской — 23:40, 00:01.

В ночь на 17 июля (с 00:30 до 4:45) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов № 28, 33, что связано с ремонтом трамвайных путей по улице Миропольской:

— маршрут № 28 закрывается,

— трамвай № 33 будет курсировать по маршруту «ДВРЗ» — «Станция метро «Лесная».

Последние отправления

— № 28 от станции метро «Лесная» в направлении улицы Милославской в 22:53; 23:04; от улицы Милославской в направлении станции метро «Лесная» — в 23:42; 23:53.

— № 33 от ДВРЗ в направлении улицы С. Лифаря — в 22:51; 23:07; от улицы С. Лифаря в направлении ДВРЗ — в 23:50; 00:02.

А с 17 по 19 июля на территории SkyFamilyPark (проспект Генерала Ватутина, 2) состоится музыкальный фестиваль UPark Festival. В связи с этим в ночь на 17, 18 и 19 июля автобусы №№ 21, 101 и троллейбусы №№ 30, 30К, 31 будут работать на один час дольше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ирпене под Киевом во время празднования Ивана Купала обвалился мост.

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