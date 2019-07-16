Проверка слуха: Джеймса Бонда сыграет темнокожая актриса (фото)

Шоу-бизнес

Съемки 25-го фильм о Джеймсе Бонде обрастают все новыми и новыми слухами. У фильма пока еще нет даже рабочего названия, а о нем почти каждый день пишут западные издания. Последнее громкое предположение — агента 007 сыграет темнокожая актриса!

Совсем недавно сообщалось, что съемки оказались под угрозой срыва из-за травмы, которую получил исполнитель главной роли Дэниел Крэйг. А до этого у картины поменялся режиссер. Британец Дэнни Бойл отказался снимать фильм, потому что у него возникли серьезные разногласия с продюсерами. В результате сценарий перешел в руки к Кэри Фукунаге, который прославился благодаря сериалу «Настоящий детектив».

Долгое время не могли утвердить актерский состав. Крэйг, сыгравший Бонда в фильмах «Казино Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр», категорически отказывался от своего дальнейшего участия в легендарном проекте. Он даже заявил, что лучше вскроет себе вены, чем снова станет Бондом. Актер боялся, что эта роль испортит ему карьеру. Бесконечно играть агента 007 не получится, а в другом образе зрители просто перестанут его воспринимать.

Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда

Однако главный продюсер бондианы Барбара Брокколи, видя кассовый успех серий с Крэйгом, всячески старалась заинтересовать Дэниела. В итоге он согласился на еще один фильм. Затем начались мучительные поиски актера на роль главного злодея. Она досталась обладателю премии «Оскар» Рами Малеку, который сыграл Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».

Даже официально объявленный список актеров, которые будут сниматься в 25-м фильме бондианы не остановил споры о том, кто станет новым агентом 007. На эту роль прочили Тома Хиддлстона и Бенедикта Камбербэтча. Сторонники политкорректности настаивали на том, что Бонд давно созрел для того, чтобы стать темнокожим. И прочили на роль агента 007 Идриса Эльбу. А феминистки настаивали на появлении агента 007 в юбке. Дошло до того, что Брокколи заявила — Бонд никогда не станет женщиной!

И вот теперь совершенно неожиданно британские СМИ обнародовали информацию о том, что в 25-м фильме бондианы агентом 007 станет темнокожая красотка. Даже называется имя актрисы — Лашана Линч (на фото в заголовке). 31-летняя британская актриса действительно значится в списке, тех кто снимается в новом фильме. Она известна прежде всего по картине «Капитан Марвел». Однако в официальной информации героиню Линч в фильме о Бонде зовут Номи.

«ФАКТЫ» решили проверить слух. И вот, что нам удалось выяснить. По сценарию, подробности которого пока хранятся в секрете, настоящий Джеймс Бонд в исполнении Крэйга уходит со службы. Он отправляется на отдых. И номер 007 присваивается Номи. Однако, когда суперзлодей в исполнении Малека начинает строить свои козни, Бонд возвращается в дело.

Рами Малек в роли главного злодея

Таким образом, Линч получила роль не агента 007, а его девушки, что тоже весьма почетно. Правда, в фильме будут и другие красотки — тоже девушки Бонда. И пока не ясно, кто из них главная. Вполне возможно, что роль Номи будет второстепенной. Очевидно, что это выяснится только после выхода фильма в прокат в начале 2020 года.

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