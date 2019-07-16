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Без запуска нового рынка электроэнергии, произошел бы кризис из-за неплатежей, — президент «Энергоатома»
16 июля в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы». По словам президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского, без запуска нового рынка электроэнергии произошел бы кризис из-за неплатежей, поэтому проблему долгов ГП «Энергорынок» нужно решать безотлагательно.
«Для „Энергоатома“ это в первую очередь проблема с долгами. Почти 12 миллиардов гривен. Из них только в этом году добавилось более 3,5 миллиарда, из которых почти 3 миллиарда образовались за 2 месяца, предшествовавших 1 июля. Вот если бы не произошло своевременного введения новой полномасштабной модели, то действительно была бы катастрофа. Платить перестали бы все. И эту проблему долгов, конечно, надо безотлагательно решать», — заявил Недашковский.
Президент НАЭК «Энергоатом» также напомнил, что компания последовательно поддерживает введение нового рынка электроэнергии, и за первые две недели его работы никакие пессимистические прогнозы противников запуска рынка не оправдались.
«Энергоатом» все время с момента принятия нового закона последовательно и активно поддерживал своевременное введение в действие нового рынка электрической энергии. Вот уже первые две недели работы в новых условиях хорошо показали, что апокалипсис, которым всех пугали, не произошел", — отметил Недашковский.
Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», согласно которому новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.
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