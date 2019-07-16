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Легендарного боксера насмерть сбила машина (фото)
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях (легкой, суперлегкой, полусредней и первой средней) 55-летний американский боксер Пернелл Уитакер был насмерть сбит машиной, переходя через один из перекрестков в курортном городке Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).
«Когда офицеры полиции прибыли на место происшествия, они обнаружили мужчину без признаков жизни, сбитого транспортным средством. Жертва погибла на месте от полученных травм. Водителя автомобиля допрашивают на месте», — передает слова пресс-секретаря Департамента полиции Вирджинии-Бич издание The Guardian.
Отметим, что Уитакер в 2006 году был включен в Международный зал боксерской славы. На профессиональном ринге одержал 40 побед (17 из них — нокаутом) и потерпел четыре поражения. В 1984-м стал олимпийским чемпионом, победив в решающем поединке Луиса Ортиса из Пуэрто-Рико. После завершения карьеры успешно работал тренером — в частности, был наставником Кэлвина Брока, когда тот в ноябре 2006-го дрался с Владимиром Кличко, а также абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Заба Джуды.
«Я до сих пор не могу осознать то, что произошло с отцом. Честно говоря, я шокирован. Он был классным мужиком», — сказал в комментарии газете Virginian Pilot младший сын Уитакера Девон (всего у боксера остались четверо сыновей, появившихся на свет в браке с Ровандой Энтони, а также внебрачная дочь).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион НБА впал в кому после жуткой аварии.
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