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Чемпион НБА впал в кому после жуткой аварии (фото)
Чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт», центровой сборной Сербии Огнен Кузмич попал в страшную аварию в Боснии и Герцеговине, где он родился. Как сообщает Eurohoops, 29-летний баскетболист возвращался со свадьбы и попал в ДТП, находясь за рулем автомобиля Porsche. Машина, в которой находился Кузмич, после столкновения с BMW несколько раз перевернулась.
Баскетболист, рост которого 216 см, в результате аварии получил серьезную черепно-мозговую травму, а также перелом челюсти и повреждения грудной клетки. Его сначала госпитализировали в больницу в Баня-Луке, а позже доставили в Белград. По данным СМИ, Кузмич впал в кому, но ему удалось избежать фатальных повреждений головного мозга.
Porsсhe Кузмича после аварии превратился в груду металла
BMW, с которым столкнулся автомобиль баскетболиста, улетел в кювет
После окончания сезона вице-чемпион Европы-2017 в составе сборной Сербии Кузмич покинул мадридский «Реал» и заключил контракт с «Црвеной Звездой». Баскетболист также известен по выступлениям за греческий «Панатинаикос».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший одноклубник Коноплянки погиб с двумя братьями в ДТП.
Фото Twitter
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