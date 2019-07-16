Политика

Все будет Украина: Петренко разъяснил решение суда в Нидерландах по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама 16 июля вынес постановление, которым признал право Украины на «Скифское золото». Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, суд признал, что «положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 1970 года не подлежат применению, а для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должны применяться украинское право».

«Также суд подтвердил, что Королевство Нидерландов не признает аннексии Крыма, а потому аннексия не может быть признана судом. Рассмотрение дела продолжается. В сентябре 2019 стороны должны представить дополнительные объяснения в поддержку своей позиции», — сообщил Петренко, передает пресс-служба суда.

Он подчеркнул, что Украина имела и имеет четкую и последовательную позицию, основанную на нормах международного права, в частности положениях Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности и положениях украинского законодательства, закрепляющие право собственности государства на спорные музейные объекты.

«Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А значит — не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них», — отметил министр.

Как писали «ФАКТЫ», 16 июля Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды), который взялся за решение спора о принадлежности скифского золота из крымских музеев, взял паузу — окончательное решение по этому поводу было отложено.

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