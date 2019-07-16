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В Киеве на эстакаде Южного моста ограничат движение (схема)
На эстакаде столичного Южного моста (правобережная его часть) в связи с погодными условиями дорожники продолжили замену деформационных швов, сообщили в «Киевавтодоре».
Работы продлятся на выезде с Надднепрянского шоссе на эстакаду (возле станции метро «Выдубичи»). Во время ремонта движение транспорта частично ограничат. В корпорации приносят извинения водителям в связи с доставленными временными неудобствами, которые закончатся ориентировочно к 1 августа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на правобережной развязке моста имени Патона (турбина) и проспекте Степана Бандеры также ограничили движение: на мосту дорожники работают 17−18 июля, а на проспекте Степана Бандеры — важной транспортной магистрали — капитальный ремонт только начался.
Также 17−19 июля в Киеве продлят работу столичных автобусов и троллейбусов. Временные изменения внесены в маршруты трамваев №№ 28 и 33.
Напомним, до 30 сентября в столице из-за ремонта дороги закрыли важный троллейбусный маршрут.
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