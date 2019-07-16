Гениально: в Формуле 1 установлен мировой рекорд по скорости пит-стопа (видео)

Спорт

Очередной этап автогонок Формулы 1 — Гран-при Великобритании в Сильверстоуне — заполнился не только исторической шестой победой Льюиса Хэмилтона (больше, чем у любого гонщика в истории), но и лучшим пит-стопом за всю историю. Механики «Ред Булл» продемонстрировали экстра-класс, заменив покрышки на болиде Пьера Гасли за 1,91 секунды.

Отметим, что предыдущий мировой рекорд пит-стопа — 1,92 сек. — был установлен в 2018 году командой «Уильямс» на Гран-при Азербайджана. Правда, вес покрышек тогда составлял три килограмма. Современные же передние шины тяжелее на один килограмм, а задние — на полтора килограмма. Теперь их замена намного тяжелее физически.

Кстати, на этом фоне на «скорость» пит-стопов образца 1950 года сейчас и впрямь нельзя смотреть без слез.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter