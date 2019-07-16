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Гениально: в Формуле 1 установлен мировой рекорд по скорости пит-стопа (видео)
Очередной этап автогонок Формулы 1 — Гран-при Великобритании в Сильверстоуне — заполнился не только исторической шестой победой Льюиса Хэмилтона (больше, чем у любого гонщика в истории), но и лучшим пит-стопом за всю историю. Механики «Ред Булл» продемонстрировали экстра-класс, заменив покрышки на болиде Пьера Гасли за 1,91 секунды.
#F1 @DHL_Motorsports pic.twitter.com/5n1dliB0TX— Formula 1 (@F1) 15 июля 2019 г.
Отметим, что предыдущий мировой рекорд пит-стопа — 1,92 сек. — был установлен в 2018 году командой «Уильямс» на Гран-при Азербайджана. Правда, вес покрышек тогда составлял три килограмма. Современные же передние шины тяжелее на один килограмм, а задние — на полтора килограмма. Теперь их замена намного тяжелее физически.
Кстати, на этом фоне на «скорость» пит-стопов образца 1950 года сейчас и впрямь нельзя смотреть без слез.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда.
Фото Getty Images
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