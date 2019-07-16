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Команда партии «ЕС» летит в Страсбург, чтобы сформировать группу друзей Украины в новом Европарламенте
17 июля команда «Европейской Солидарности» во главе с Петром Порошенко отправится в Страсбург для проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами. В этот день состоится первое заседание новоизбранного Европейского парламента, где выберут высшее руководство Евросоюза. Украина должна четко защищать свои позиции на внешнеполитической арене и обеспечить полную сохранность международной коалиции в поддержку целостности и независимости нашего государства. Ранее Петр Порошенко заявил, что «только от нас зависит, будет ли Украина игроком за мировой шахматной доской».
Представители Украины должны уже в первый день работы Европарламента сформировать мощную группу союзников из европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза. Об этом лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко, заявил, выступая перед общественностью города Броды на Львовщине.
«Мы должны держать санкции, должны обеспечить международную защиту, поэтому завтра я со своей командой — с Иванной Климпуш-Цинцадзе, с Ириной Геращенко летим в Страсбург. Там будет первое заседание новоизбранного Европейского парламента. Избрание руководства Евросоюза — председателя Еврокомиссии, президента Европейского совета, следующего представителя по внешней политике и президента Европейского парламента. Поэтому мы должны быть там и сформировать в новом парламенте группу друзей Украины, на которых мы можем опираться и рассчитывать», — подчеркнул Петр Порошенко.
Одной из ключевых тем встреч будет усиление давления на Россию с требованием немедленного исполнения решения Международного трибунала по морскому праву, чтобы украинские моряки быстрее вернулись домой. Безоговорочная победа Украины в международном суде, которая стала возможной благодаря решительным действиям команды «Европейской Солидарности» и пятого президента Порошенко, дает основания ожидать быстрого освобождения украинских защитников без каких-либо условий со стороны Кремля.
«В четверг мы ожидаем решения нового Европарламента с требованием к России об освобождении наших ребят — моряков, которые были захвачены в плен во время акта агрессии со стороны Российской Федерации в Керченском проливе. Сегодня, когда мы имеем приказ Международного трибунала в Гамбурге, который обязал Россию немедленно освободить наших моряков, я с оптимизмом смотрю в будущее. Наши ребята на 90% очень быстро должны оказаться дома. Это результат нашей борьбы», — отметил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.
Ранее «Европейская Солидарность» призвала представителей демократических сил прекратить междоусобную борьбу и объединиться ради Украины.
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