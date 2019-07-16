ВСУ отводят войска на Донбассе: генерал оценил новую угрозу

Политика

После того как у линии соприкосновения в Станице Луганской началось разведении сил, в Украине заговорили о том, что уже началась сдача россиянам части Донбасса. Так ли это, «ФАКТЫ» спросили у экс-главы Службы внешней разведки Украины, генерала Николая Маломужа.

— Разведение сил на Донбассе называют сдачей украинских территорий России. Так ли это?

— Если мы говорим о взаимном разведении, то это небольшой тактический прием в рамках Минских соглашений, он может быть. Самое главное тут, чтобы мы не сдавали отдельных наших территорий, где есть наши укрепления, — говорит генерал.— Взаимно и постепенно это разведение сил может быть, особенно в горячих точках, где есть угроза реальных боевых столкновений. То есть[разведение происходит] в рамках прекращения боевых действий на Донбассе. Это первый пункт Минских соглашений. Поэтому взаимное разведение не является сдачей интересов, это как бы способствование более стабильному миру особенно на тактическом уровне. Потому что стратегический вопрос должны решать руководители государств не только Украины, но и наших партнеров, которые вышли на мирный процесс уже консолидировано.

Прямое разведение — это просто как бы такой уровень, маленький шаг для упреждения дальнейших военных действий и прямых столкновений, ну и, конечно, для избегания возможных жертв. В данной ситуации взаимное и контролируемое разведение — это сегодня положительно. Правда, оно пока не дает больших перспектив урегулирования. Потому что оно решается не в Донецке и Луганске, а в других больших кабинетах руководителей и России, и США, и Европы, и Украины. Так что так.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович высказал мнение, что разведение сил вряд ли можно считать сдачей территорий России: «Мы находимся лишь в километре, и за три минуты при необходимости подскочим туда. Кроме того, туда наведена наша артиллерия, осуществляется также контроль с помощью камер», — сказал эксперт.

К сожалению, боец 28-й бригады Андрей Тищенко, который нес службу в Станице Луганской, не разделяет оптимистического настроя Арестовича. «Нынешние позиции украинских подразделений географически очень невыгодны. Таким образом, теперь наши позиции дислоцируются ниже позиций боевиков и оказались перед ними буквально как на ладони. А чего стоило выстроить укрепления, которые ребятам пришлось оставить из-за разведения…» — сказал Андрей Тищенко «ФАКТАМ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети разгорелись споры вокруг заявления Зеленского о разведении сил в Станице Луганской.

Позже в украинской разведке сделали важное заявление о российских военных.

А спустя неделю начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил: «Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой „зрады“ нет».



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