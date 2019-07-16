«Пропасть на 24 часа»: детей захватывает новая опасная игра

Украина

Не успели утихнуть страсти по «Момо», как в соцсетях появилась новая опасная подростковая игра — «Пропасть на 24 часа», которая стремительно набирает обороны во многих европейских странах. «Суть игры в том, что ребенок должен пропасть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти», — сказано на сайте Нацполиции Украины.

Правоохранители сравнили эту игру с печально известным «Синим китом». И хотя здесь не идет речь о самоубийстве, последствия могут быть не менее серьезными. Пропадая на 24 часа, подростки отключают мобильные телефоны, не выходят на связь, а сами в это время могут находиться в опасных местах, о чем некоторые еще и снимают блоги.

В полиции Эстонии (в этой стране игра «Пропасть на 24 часа» уже не первый месяц активно распространяется среди подростков) говорят, что задание исчезнуть на сутки детям присылают в социальных сетях.

«Молодые люди могли бы подумать, в каком состоянии их родители, сколько сил со стороны государственных служб идет на поиски. А ведь в это время кто-то действительно может нуждаться в помощи», — сказал на радиоэфире руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен.

По словам полицейского, в то время как дети подвергают себя опасности, а их родители сходят с ума от переживаний, на происходящем еще и пытаются нажиться мошенники: «Были случаи, когда с родными связывались злоумышленники и, представляясь добровольцами, требовали деньги за поисковую операцию».

Юхан Евонен призвал родителей в случае исчезновения детей немедленно обращаться в полицию. И не утаивать, если подросток убежал из дома после ссоры с родителями. То же самое рекомендуют в украинском МВД.

Распространена ли игра «Пропасть на 24 часа» в Украине, где в последнее время все чаще пропадают дети? Большинство из них, к счастью, находят или они находятся сами — и нередко как раз через сутки после исчезновения. Почему уходили, подростки чаще всего не признаются ни родителям, ни тем более полиции. Поэтому связаны ли их уходы из дома с новой опасной игрой, точно не известно.

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- Об этой игре я узнала от своего 14-летнего сына, — рассказала «ФАКТАМ» киевлянка Мария. - Слава Богу, у меня доверительные отношения с ребенком, и он сам об этом рассказал, когда пропал его одноклассник Максим. Максиму тоже 14. Два месяца назад он, как всегда, пришел домой из школы, пообедал, оставил рюкзак и куда-то ушел. Бабушке сказал, что погуляет с другом. А сам пропал. Отключил мобильный телефон, весь вечер и всю ночь не выходил на связь. Друг, с которым он вроде как должен был встретиться, в тот день вообще его не видел. Родители Максима пережили кошмарную ночь. Мать и отец до утра бегали по району, обошли все соседние дворы и места, где Максим раньше бывал. Не нашли. А бабушке пришлось вызывать «скорую»… Потом вызвали и полицию. А закончилось все тем, что Максим на следующий день ближе к обеду сам явился домой. Пришел веселый, как ни в чем не бывало. Что это было, родителям так и не признался. А одноклассникам потом рассказал, что это был какой-то флешмоб — типа пропасть на сутки. В закрытых группах «ВКонтакте» (запрещенная в Украине соцсеть. — Авт.) подростки передают друг другу эту эстафету. Сын говорит, что это есть уже не первый месяц. Максим сказал, что полночи гулял по парку в другом районе, а потом до утра сидел в каком-то круглосуточном интернет-кафе. Родителей чуть не довел до инфаркта. А если бы с ним в том парке что-нибудь случилось?! Мало ли кого он мог там встретить. Сейчас каждую неделю рассказывают об убийствах детей, изнасилованиях. Подростки просто не понимают, насколько это опасно.

В соцсетях есть группы, посвященные флэшмобу 24 hours challenge

- Есть различные варианты игры, — рассказала «ФАКТАМ» кандидат наук, медицинский психолог и эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева. — По правилам игры «Пропасть на 24 часа», можно спрятаться где угодно, а в «24 часа челлендж» нужно остаться незамеченным на ночь в крупном магазине, развлекательном торговом центре или каком-либо другом охраняемом объекте, а утром, в качестве доказательств того, что испытание пройдено, выложить видеозапись в интернет (подобных видеороликов, где подростки проводили ночь в киевских гипермаркетах в сети можно найти немало. — Авт.). По общим правилам для данных экстремальных игр прятаться следует, отключив мобильную связь, не взяв с собой еду, воду и деньги. При этом взрослым ничего нельзя рассказывать и ни о чем нельзя их предупреждать. О местонахождении пропавшего ребенка могут знать друзья, но они, согласно правилам «игры», не должны говорить родителям и учителям, где прячется «игрок». Побеждает тот, кого не смогли найти в течение 24 часов. Иногда такая игра может носить характер флешмоба, когда после появления одного игрока, эстафету передают другому ребенку.

— Где и как подростки присоединяются к флешмобу?

— Условия игры подростки получают через социальные сети или узнают друг от друга. В играх участвуют дети разного возраста.

— Из каких стран пришла эта игра?

- Игра появилась в США и называлась «24 часа челлендж». Двое подростков спрятались на ночь в супермаркете и, позже выложили видео своих приключений на YouTube. Видео набрало миллион просмотров и вызвало волну подражаний. В дальнейшем время игры было увеличено до суток. Данная игра распространилась в разных странах мира, в том числе и странах постсоветского пространства. В Украине в последнее время стали появляться случаи кратковременного исчезновения детей, которые могут быть связанны с этим челленджем.

В случае исчезновения ребенка Наталия Бугаева советует родителям немедленно обращаться в полицию. Даже если подросток стал участником опасной игры, далеко не факт, что родители смогут его найти самостоятельно.

- Подростки уже вышли из малолетнего возраста, но еще не стали взрослыми. Они хотят быть самостоятельными, но еще не могут полноценно нести ответственность за свои поступки, — говорит Наталия Бугаева. — Родителей подростки нередко обесценивают, в особенности, если те не уделяют им достаточно внимания или конфликтуют с ними. Порой, вступая в игру, подростки стремятся не только проверить себя и доказать окружающим, что способны на рискованные действия, но и хотят проверить степень любви родителей и близких, определить свою ценность для окружающих. К участию в игре может подтолкнуть ссора с близкими, родителями, учителями или одноклассниками.

Несмотря на то, что социальные сети, порой, становятся идеальной площадкой не только для информации, но и паники среди родителей, не стоит поддаваться эмоциям. Этим могут воспользоваться мошенники, которые под видом добровольцев, могут выманивать у отчаявшихся родителей деньги для поиска. Не следует самостоятельно пытаться найти ребенка, ограничиваясь звонками его друзьям, знакомым и сообщениями в социальных сетях.

Списывать пропажу подростка исключительно на игру, так же не стоит, поскольку ребенок может стать жертвой несчастного случая или киднеппинга. В таких обстоятельствах дорога каждая минута и время, затраченное родителями на самостоятельные поиски, может быть потрачено впустую и стать решающим в спасении ребенка. Если пропал ребенок, вне зависимости от обстоятельств, необходимо незамедлительно сообщать об этом в полицию.

Как писали «ФАКТЫ», летом прошлого года мегапопулярной среди детей и подростков была игра «Момо», рассылающая пользователям угрозы и задания, склоняющие к суициду. Позже выяснилось, что Момо — это бот, созданный японским хакером. А еще раньше стало известно о новом смертельном экстриме для подростков под названием «Беги или умри», суть которого в том, что подросток пытается проскочить перед автомобилем на трассе, а его друг снимает процесс на видео.

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