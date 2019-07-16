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Зрелище не для слабонервных: застрявшая на карусели в Кирилловке девушка вела прямой эфир в Instagram (видео)
Девушка вела прямой эфир со сломанной карусели в курортной Кириллове. Видео попало в сеть.
Инцидент произошел 15 июля в Кирилловке Запорожской области, когда на высоте более 10 метров отдыхающие оказались в заложниках популярного аттракциона. Во время работы карусель зависла и около часа люди просто висели в воздухе, ожидая спасателей.
Так, в соцсети Instagram девушка с ником dmedvedevaaa в момент происшествия вела прямой эфир. Во время эфира она рассказал, что ей было очень страшно, карусель застряла на самом верху, а в это время дул сильный ветер и качели сильно шатались.
Как писали «ФАКТЫ», людям, которые решили испытать себя на самой высокой в Украине карусели, пришлось оставаться на 25-метровой высоте около получаса, пока на место не прибыли спасатели. Среди переживших шок оказалось много мам с детьми.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!