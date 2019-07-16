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Лилия Ребрик взлетела на парашюте ради дочери (фото)
Известная актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик, показавшая ранее яркие и удобные летние образы, после напряженной работы вместе с семьей отправилась в заслуженный отпуск. С мужем Андреем, дочками Дианой и Полиной она отдыхает в Турции в пятизвездочном отеле.
Лиля с дочками обожает фотографироваться, а старшая Диана уже, как профи, делает звездной маме яркие снимке в купальнике.
Она уговорила маму на экстремальное развлечение — полетать на парашюте.
«Чего не сделаешь ради своего ребенка. Даже с парашютом готова полетать!», — призналась ведущая «Ранку з Україною».
Для нее такой полет был первым. А вот Диана, в свои неполных семь лет, уже наслаждалась видами с высоты птичьего полета. Девочка поддерживала маму и давала ей советы. «Мама, не бойся, это вовсе не страшно», — подбадривала Диана.
Лиля вспомнила, что в ее возрасте из развлечений на море было только фото под искусственной пальмой и обезьянкой.
Ранее Лилия Ребрик раскрыла правила воспитания детей.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».