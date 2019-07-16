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Шоу-бизнес

Лилия Ребрик взлетела на парашюте ради дочери (фото)

20:46 16 июля 2019 67
Лилия Ребрик
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик, показавшая ранее яркие и удобные летние образы, после напряженной работы вместе с семьей отправилась в заслуженный отпуск. С мужем Андреем, дочками Дианой и Полиной она отдыхает в Турции в пятизвездочном отеле.

Лиля с дочками обожает фотографироваться, а старшая Диана уже, как профи, делает звездной маме яркие снимке в купальнике.

Она уговорила маму на экстремальное развлечение — полетать на парашюте.

«Чего не сделаешь ради своего ребенка. Даже с парашютом готова полетать!», — призналась ведущая «Ранку з Україною».

Для нее такой полет был первым. А вот Диана, в свои неполных семь лет, уже наслаждалась видами с высоты птичьего полета. Девочка поддерживала маму и давала ей советы. «Мама, не бойся, это вовсе не страшно», — подбадривала Диана.

Лиля вспомнила, что в ее возрасте из развлечений на море было только фото под искусственной пальмой и обезьянкой.

Ранее Лилия Ребрик раскрыла правила воспитания детей.

Также «ФАКТЫ» писали о том, как телеведущая Валентина Хамайко покорила Говерлу с шестимесячным сыном.

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