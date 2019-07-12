В дорогу для детей беру судочки с домашней едой, — Валентина Хамайко

Шоу-бизнес

Активности 37-летней ведущей «Сніданок. Вихідний» на канале 1+1 Валентине Хамайко можно только позавидовать. Бывшая модель, спортсменка занимается любимым делом, с мужем Андреем Онистратом воспитывает четырех детей и ведет домашнее хозяйство. Причем справляются супруги без помощи нянь, водителей и прочих ассистентов. Лишь на ферме им помогают работники, а также есть женщина, которая занимается уборкой дома. Готовить Валентина предпочитает сама и делает это с удовольствием, часто балует родных вкусной выпечкой. Она даже книгу издала — «Солодка неділя».

Несмотря на плотный график, семейство находит время для совместных путешествий. Недавно они все вместе — c 10-летней Соломией, 8-летним Михаилом, 5-летней Мирославой и 6-месячным Андрюшей — покорили самую высокую вершину Украины — Говерлу. Валентина поделилась с «ФАКТАМИ» своим опытом восхождения с маленькими детьми.

— Расскажите, как вы решились на такую авантюру и зачем, как пишут ваши подписчики, «потянули 6-месячного ребенка на гору?»

— Почему же авантюру? Раньше мы с мужем поднимались на Эльбрус. Восхождение на Говерлу планировали не один год. Но так и не складывалось: то я была беременна, то дети совсем маленькие. А сейчас настало подходящее время: старшие дети уже подросли, могут идти самостоятельно, а младшего Андрюшу спокойно можно нести на руках. Побывали сначала во Львове на джазовом фестивале Leopolis Jazz Fest, а затем отправились в горы.

— Как планировали поездку?

— Организацией занимался муж. У каждого был свой рюкзак с самым необходимым. Восхождение начали в шесть утра, когда подниматься еще комфортно, солнце не так палит. Возвращаясь вниз, мы встречали многих людей, которые только начинали восхождение на гору, и понимали, как они неправы, удовольствия от такого подъема немного.

Наш подъем занял 3 часа 20 минут. Каждые 50 минут мы останавливались на 10-минутный отдых, перекусы.

Тяжелее всего было пятилетней Мирославе. Она уставала, приходилось ее подбадривать, нести ее рюкзак, вести за руку. Мне очень понравилось, как дети взаимодействовали межу собой. Старшая сестра вела Мирославу за руку, поддерживала ее морально, успокаивала, когда та начинала капризничать. Миша у нас первый выбежал на вершину. На горе все были уставшие, грязные, но очень довольные. Только Андюша немного испугался ветра и песка, который летел в глаза. На обратном пути я несла его, а муж — Мирославу.

— Думаете, детям необходим был этот подъем?

- Для меня лично это было не просто приключением, мне хотелось поближе познакомиться с Карпатами, показать детям эту невероятную красоту гор. Еще важен результат. Это же круто, они такие маленькие. А уже покорили первую свою вершину.

На своем примере хотела показать детям, что очень часто люди сдаются при первых же трудностях. Этот поход — яркий пример того, как нужно идти к своей цели. Ведь сначала появляются азарт и ожидание чего-то интересного, хорошее настроение, как было у нас в высоком лесу. Потом появляется усталость, все кажется рутиной, хочется чаще останавливаться. А почти в самом конце, когда идти остается не так долго, сил остается совсем мало, хочется просто развернуться и пойти обратно. Вот так и в жизни мы бросаем на полпути свои дела.

— Вы часто путешествуете с детьми?

— Мы и сейчас в дороге, направляемся в Одессу. У мужа выдалась там работа, и мы решили: почему бы всем вместе не провести несколько дней на море, когда в Киеве стоит прохладная погода? Совместить полезное с приятным. У нас не так много времени для отдыха. Утро начинается с тренировок: у Соломии теннис, двух средних детей — акробатика, потому что на футболе и гимнастике сейчас каникулы. Чтобы не было простоя, мы нашли им замену.

Путешествуем с детьми от их рождения. Летом 2014 года у нас был опыт поездки тогда еще с тремя детьми на машине в Швейцарию, в Санкт-Мориц. Младшей дочери и года не было.

— Как развлекаете детей? Ведь в дороге им очень скучно.

— Мы принципиально не берем гаджеты. Много говорим, обсуждаем интересные темы, занимаем их задачками математическими. Например, задаем число — Соломия вычисляет из него квадрат, а Миша умножает. Если дети спят, стараемся максимально долго ехать. Конечно, по пути останавливаемся каждые полтора-два часа, чтобы они могли походить, размяться, перекусить.

— Перевозите детей в креслах?

— У нас такая большая семья, что все кресла уже не помещаются в автомобиле. Поэтому старшие просто пристегиваются ремнями безопасности. Младший, Анрюша, — в кресле. Он в дороге ведет себя прекрасно — кушает и спит. Он у нас на грудном вскармливании, так вообще нет проблем.

— Для многих мам сложно собраться в дорогу с одним ребенком, хочется взять с собой все, что может пригодиться в пути. Что вы посоветуете брать, чтобы не тащить большой багаж?

— Обязательно — воду, влажные салфетки, подгузники, сменную одежду, которая может запачкаться в дороге, и простую еду для перекуса. Я часто беру судочки из дому, но вполне можем перекусить и на заправке. Сейчас доступна качественная еда.

— Спустя несколько дней после рождения сына вы появились на работе, стали участвовать в публичных мероприятиях… Как это воспринимали ваши близкие?

— На самом деле я так же вела себя и после рождения третьего ребенка, просто не афишировала этого. Даже с Мишей выходила. Ему только неделя от роду была, а мы пошли с ним на выставку. Для нас это не проблема. А с Мирославой мы с месячного возраста летали на самолете.

— Многие мамочки считают такое поведение с детьми неприемлемым. Что посоветуете тем, кто не может определиться?

- Мне и подписчики часто писали об этом, иногда осуждали и даже оставляли грубые комментарии вроде: «Конечно, ей детей не жалко, потому что их много». Мне такая позиция непонятна. Я советовалась с врачами и понимала, что делаю. У детей от рождения — если они родились в срок, здоровые, питаются маминым молоком, — довольно сильный иммунитет до года. Они хорошо адаптируются. Я не кутаю детей, не прячу их от сквозняков и не ограничиваю по времени прогулки на улице.

— Какие цели ставите себе сейчас?

— Мне бы хотелось вместе с детьми поехать на соревнования: чтобы у них были свои старты, у нас — свои. Но пока так не получается.

— Вы достигли желаемого результата, возвращаясь в форму после четвертых родов?

— Я очень требовательна к себе. Пока не чувствую полного удовлетворения, еще процентов 30 нужно доработать. На данный момент я на промежуточном этапе. Надеюсь, сын подрастет и у меня будет больше возможностей для тренировок и систематических занятий в спортзале. Пока они носят хаотичный характер, не могу бегать. Зато делаю упражнения в домашних условиях, качаю пресс, могу приседать и при этом готовить ужин.

— Какой диеты придерживаетесь?

— Это диетой не назовешь. Для нашей семьи здоровое питание — норма. Мы употребляем сезонные овощи и фрукты, которые сами выращиваем, и не переедаем на ночь. Вот и весь секрет.



*Такими летом бывают семейные обеды

Чтобы хорошо выглядеть, нужно просто любить и уважать свой организм, свое здоровье. Нужно начинать с уважения к себе, думать, что ты ешь и к чему это может привести, больше двигаться физически и ваш организм обязательно отреагирует.

Напомним, Валентина Хамайко будучи беременной четвертым ребенком вела активный образ жизни, занималась спортом. После рождения сына она через три дня вышла на работу, появлялась с малышом на публичных мероприятиях.

Также многодетной стала семья музыканта Сергея Бабкина, супруга которого Снежана родила третьего ребенка.

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