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В Харькове Nissan снес агитационную палатку и влетел в дом: фото и видео с места ДТП
В Харькове 16 июля на перекрестке проспектов Юбилейного и Льва Ландау автомобиль Nissan вылетел на тротуар и снес палатку партии «Слуга народа». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Сейчас девушка на большой скорости врезалась в дом. По предварительным данным, снесла агитационную палатку, мусорный бак и сбила двух пешеходов. Говорит, что отказали тормоза», — пишут очевидцы в одном из городских Telegram-каналов.
В пресс-службе областной полиции подтвердили информацию о происшествии. По данным силовиков, в результате ДТП пострадал мужчина. Его доставили в больницу, однако тяжесть полученных им травм в «главке» пока не уточняют. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Как писали «ФАКТЫ», в Харькове в ночь на 14 июля произошло кровавое ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «BMW». Трагедия произошла около 2:00 на Московском проспекте.
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