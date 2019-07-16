Происшествия

В Харькове Nissan снес агитационную палатку и влетел в дом: фото и видео с места ДТП

В Харькове 16 июля на перекрестке проспектов Юбилейного и Льва Ландау автомобиль Nissan вылетел на тротуар и снес палатку партии «Слуга народа». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Сейчас девушка на большой скорости врезалась в дом. По предварительным данным, снесла агитационную палатку, мусорный бак и сбила двух пешеходов. Говорит, что отказали тормоза», — пишут очевидцы в одном из городских Telegram-каналов.

В пресс-службе областной полиции подтвердили информацию о происшествии. По данным силовиков, в результате ДТП пострадал мужчина. Его доставили в больницу, однако тяжесть полученных им травм в «главке» пока не уточняют. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Как писали «ФАКТЫ», в Харькове в ночь на 14 июля произошло кровавое ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «BMW». Трагедия произошла около 2:00 на Московском проспекте.

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