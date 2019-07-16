Шоу-бизнес

Разборки в прямом эфире: продюсер Бари Алибасов избил в телестудии свою подругу (видео)

Скандально известный российский продюсер Бари Алибасов, который некоторое время назад якобы отравился средством для чистки труб КРОТ, набросился с кулаками на свою подругу Лиану во время съемок программы «Пусть говорят» на российском пропагандистском Первом канале. Об этом пишет gazeta. ru.

Выпуск телешоу с участием Алибасова вышел в эфир 15 июля под названием «Что пытался скрыть Бари Алибасов, выдавая себя за жертву отравления».

Издание сообщает, что продюсера разозлили слова женщины о том, что все его несчастья начались после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«За что ее уважать? Надо почитать память своего мужа, а не по этим мотаться в 82 года. Известный режиссер! Я грязь не лью. Грязь сама она льет на себя», — кричала подруга Алибасова.

В ответ продюсер Алибасов подошел к Лиане, схватил ее за лицо и попытался его сжать. Женщина, в свою очередь, начала кричать: «Ты чего делаешь?!»

После этого она схватила в руки телефон, расплакалась и выбежала из зала. Ведущий задал вопрос, зачем Алибасов поднял руку на женщину, которая его не оскорбляла.

«Не оскорбила? А вылила целый гнусный… помои. Не рот, а помойка!» — воскликнул Алибасов.

Как известно, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина заключили брак в 2018 году после долгих лет знакомства. Алибасову на тот момент был 71 год, Федосеевой-Шукшиной — 80 лет. Родственники актрисы негативно отреагировали на ее замужество, а внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала ее квартиру.

В начале июня Алибасов был госпитализирован с ожогами внутренних органов. Сообщалось, что он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его выписали из больницы через две недели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Барри Алибасов раскритиковал своего сына и пиар-директора, которые якобы «нажились» за его счет. Обвиняемых им людей продюсер назвал «больными».

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