Никакого отравления не было: Бари Алибасова заподозрили в инсценировке

Шоу-бизнес

С 4 июня СМИ пристально следят за здоровьем российского продюсера Бари Алибасова, который выпил жидкость для промывки труб и попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Жизнь звездного пациента висела на волоске, он получил ожоги четвертой степени пищевода и внутренних органов. На пять суток его ввели в медикаментозный сон. Сын продюсера делился со СМИ скупыми комментариями о том, что состояние тяжелое, «он еще спит». С каждым днем появлялись все новые детали — скандальное завещание, сбежавший кот, выход из комы, потеря памяти, скоропалительная выписка и чудесное исцеление. И вот Бари Каримович уже дает интервью и бойко ругается с его диетологом и полицией. И хоть продюсер немного не в себе, выглядит он вполне здоровым и упитанным.

Все это поставило под сомнением историю с отравлением. Появилась версия, что она была инсценирована накануне юбилея группы «На-На», которая пребывает далеко не на пике славы.

Бари Алибасов действительно провел две недели в реанимации токсикологического отделения института Склифосовского. Сообщалось, что он не может самостоятельно глотать, питается специальными смесями через зонд, поскольку серьезно поврежден пищевод. Прогнозировали, что на восстановление здоровья продюсера могут потребоваться месяцы.

Издание КП. Ру попыталось разобраться в ситуации с помощью экспертов.

«Если диагноз поставлен правильно, столь ранняя выписка невозможна. В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят», — цитирует КП.ру Виталия Румянцева, врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук.

Алибасов уже самостоятельно питается дома детскими смесями. И даже похвастался, что получил настоящее удовольствие, съев тарелку гречневой каши. За почти три недели он даже не похудел, что при его диагнозе и строгой диете практически невозможно. Не изменился и его голос, он даже песни поет.

Вызывает сомнения и потеря памяти после медикаментозного сна. Сначала сын Алибасова заявлял, что отец ничего не помнит и не узнает близких. «У него мозг пятилетнего ребенка», — говорил Бари-младший. Потом память постепенно вернулась, но «стерлись» последние два года жизни и вся информация о концепции юбилейного концерта «На-На», которую продюсер хранил в своей голове.

Последствия медикаментозного сна изданию прокомментировал анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.

«Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток. Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата и человек выходит из сна. Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, никакой амнезии не было», — сказал Лев Николаев.

Также сообщалось, что Бари Алибасов в реанимации составил новое завещание, отписав квартиры сыну, жене Лидии Федосеевой-Шукшиной — участок и ценные бумаги, группе «На-На» — творческое наследие, помощнику — кота. Но как он мог это сделать, если находился в коме и к нему никого не пускали? Еще один вопрос: был ли вменяем завещатель, если он находился под действием лекарств?

Историю с котом и вовсе называют спектаклем. Сначала канадский сфинкс Чуча якобы сбежал, его дружно все начали искать и объявили денежное вознаграждение за его возвращение. Потом появились аферисты, подменившие животину. И в финале — чудесное возвращение любимчика Алибасова. Говорят, эта история принесла ему только предложение по рекламе на сумму 150 тысяч долларов!

Вот только зачем Алибасову и его окружению нужен такой пиар, с фото и видео беспомощного продюсера в больнице, интервью, демонстрирующих его «невменяемость»?

Предполагают, что продюсер действительно попал в больницу, но по другой причине, которую пытались скрыть. Сам он выкрикивал диетологу Марият Мухиной: «Это все из-за твоих уколов. Ты пичкала меня наркотиками». Он обвинил ее в том, что под видом лекарств доктор колола психотропные препараты, чем и довела до такого состояния.

Или же Бари Каримович хотел отвлечь внимание прессы от сына, который угодил в скандал с бывшей женой. Женщина рассказала, как тот избивал ее беременную, потом бросил и не помогает ребенку, даже не платит алименты. Вместо изверга вырисовывался другой образ — заботливого сына у кровати больного отца.

Третья версия — этот спектакль был очень нужен для пиара группы «На-На», о которой уже начали забывать. Накануне юбилейного тура коллективу очень нужно внимание СМИ.

В том, что отравление фейковое, уверена и бывший директор Джигурды Антонина Саврасова. Она утверждает, что на пиаре Алибасов отлично заработал. Якобы видео с промыванием желудка продюсер продали на телевидение за $ 10 тыс. За первое интервью после болезни получили $ 4,8 тысяч, а за участие в телепередаче — еще $ 8 тыс. В общем, Алибасов мог заработать не менее $ 32 тыс.

«Все, что сейчас происходит с Бари — это театр одного актера. Бари Каримович — это уникум. У него есть такая черта, он дружит, дружит, а потом… Я сейчас озвучу настоящий диагноз — дурку он включает по жизни», — уверена подруга продюсера Ляна Фридман.

Стоит отметить, что сын Алибасова подобные обвинения отметает. Он говорит, что отец действительно выпил жидкость для промывки труб, получив серьезные ожоги. Сейчас он постепенно восстанавливается дома и быстро идет на поправку.

Ранее он говорил, что отправит отца на реабилитацию в Европу, потом утверждал, что отвезут его в Казахстан. Но в итоге после выписки больного Алибасова журналисты застали дома одного.

Первое после выписки из больницы интервью Бари Алибасов дал Андрею Малахову. Во время беседы продюсер утверждал, что ни в какой коме он ни был, а его похитили международные террористы.

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