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Это если бы "АвтоВаз" наехал на BMW: В сети подняли на смех критику "Роскосмоса" в адрес Илона Маска
В российском Роскосмосе заявили, что у них есть вопросы к безопасности полетов на перспективных американских кораблях Starliner и Crew Dragon. Российские специалисты еженедельно контактируют по данной теме с американскими коллегами, пишут российские СМИ.
Это сообщение сразу стали активно обсуждать в соцсетях.
«„Роскосмос“ засомневался в безопасности кораблей производства Boeing и SpaceX. Ну это как АвтоВАЗ подверг бы критике качество машин BMW и Mercedes», — написал один из них.
«Роскосмос может на них не летать, а пользоваться услугами Рогозин-Батут», — добавил второй.
«Здравомыслящие люди засомневались в способности Рогозина руководить „Роскосмосом“», — добавил третий.
Отметим, что аварии и прочие ЧП с российскими кораблями случаются гораздо чаще, чем с американскими. Так, 25 июня во время возвращения трех космонавтов на Землю у российского корабля отказал двигатель.
Тогда Роскосмос заявил, что полет проходил в штатном режиме. Однако НАСА, со своей стороны, сообщило о проблемах, которые возникли с «Союзом». Оказывается, во время снижения орбиты корабля произошел отказ основного коллектора двигателя. К счастью, автоматика сразу же перешла на реверсный коллектор.
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