Трещину в российской ракете решили ликвидировать при помощи клея

Мир

В России перед запуском астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» в ночь на 13 июля возникла проблема, из-за которой переносили запуск. Об этом сообщают российские СМИ.

Она была связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». Специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину клеем на стартовом комплексе космодрома «Байконур».

Как писали «ФАКТЫ», ранее в российском Роскосмосе заявили, что у них есть вопросы к безопасности полетов на перспективных американских кораблях Starliner и Crew Dragon.

Это заявление российского космического агенства вызвало бурю смеха в сети.

«„Роскосмос“ засомневался в безопасности кораблей производства Boeing и SpaceX. Ну это как АвтоВАЗ подверг бы критике качество машин BMW и Mercedes», — написал один из пользователей Twitter.

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