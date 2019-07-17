НСЖУ требует справедливого расследования нападения на журналиста в Харькове

Украина

С начала года Национальный союз журналистов Украины зарегистрировал 36 инцидентов физической агрессии в отношении представителей СМИ. Регионами-антигероями, где больше всего нападают на журналистов, остается столица и Киевская область, традиционно второе место занимает Одесская. Наиболее грубыми атаками остаются убийство журналиста-расследователя Вадима Комарова в Черкассах и избиение телеоператора Вадима Макарюка в Харькове.

Об этом говорили во время пресс-конференции «Почему в Украине бьют журналистов, а виновных не наказывают?», состоявшейся в Харькове в ИА «Накипело».

«Находясь в Харькове, посетил нашего коллегу Вадима Макарюка. К сожалению, ситуация сейчас очень неутешительная — Вадим получил очень серьезные травмы, которые существенно отразились на его здоровье и физическом состоянии, и сегодня даже трудно говорить о полном восстановлении, — сказал глава НСЖУ Сергей Томиленко. — Мы хотим выразить солидарность с Вадимом Макарюком и призвать правоохранительные органы к проведению качественного и оперативного расследования. А результатом такого расследования должно быть надлежащее наказание виновных».

Сергей Томиленко отметил поддержку международных партнеров. Так, Европейская федерация журналистов внесла информацию об инциденте с избиением харьковского журналиста Вадима Макарюка на специальную платформу Совета Европы по защите журналистов. Это дипломатический инструмент.

«Соответственно, после публикации на этой платформе правительство Украины обязано предоставить официальный ответ и в дальнейшем продолжать отчитываться о ходе расследования. Мы надеемся, что это международное внимание поможет добиться справедливости», — отметил Томиленко.

Самое большое журналистское объединение страны призывает правоохранителей к надлежащему и оперативному расследованию дел, связанных с нападениями на журналистов, а власть — к проведению специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

«Ключевое наше требование — это надлежащее наказание виновных. Безотносительно к тому, какие они партии представляют, симпатизируют мэру или его противникам, связаны ли они с политической партией — одной, второй, третьей. Мы требуем одного: журналист должен быть неприкосновенным лицом. Журналист находится на передовой любых конфликтов, беспорядков. Он там в интересах аудитории, чтобы зафиксировать и передать информацию. Поэтому мы бы хотели, чтобы через надлежащее расследование, а впоследствии и наказание наши коллеги были защищены и не боялись выполнять свои профессиональные обязанности», — заявил Сергей Томиленко.

Анна Черненко, журналистка службы новостей «Известия», коллега Вадима Макарюка, рассказала о тяжелых моментах, связанных с нападением на оператора:

«Тогда мы несколько часов провели под реанимацией, когда врач вышел и на наш вопрос: «Какой прогноз?», услышали страшный ответ: «Хотя бы он дожил до утра». «А дальше? Если все пройдет?..» — «Никакого «дальше» пока нет, вообще неизвестно, вернется ли к нормальному образу жизни, начнет ли тело функционировать как раньше». И так продолжалось несколько дней: казалось, что ему уже немного лучше, к Вадиму приходили друзья, кормили его с ложечки, но мы знали — угроза жизни еще не прошла.

Когда твой друг или коллега оказывается среди статистических данных, приведенных НСЖУ, это страшно. Думаю, в ближайшее время Вадим пообщается со следователем, даст показания, он уже сказал, что готов опознать нападавших. Верю, что всеми нашими усилиями правосудия будет… За свою профессиональную карьеру Вадим снял тысячи различных сюжетов, несколько раз был в АТО. И никто не мог подумать, что такое страшное бедствие с ним может произойти на рынке… Просто звериная жестокость, которой не должно быть ни в отношении журналистов, ни по отношению к людям других профессий… Правоохранителям сообщили, что в список подозреваемых будет добавлен еще один, четвертый, — но это только четверо напавших среди более десяти. Где эти люди? Они спокойно живут дальше, читают новости о нападении на Вадима, о том, как он тяжело восстанавливался… Хочется справедливости. А что касается Вадима, то он наконец показывает положительную динамику — сейчас на реабилитации, очень хочет восстановиться и вернуться обратно в профессию".

Как отметила медиаюрист Зинаида Чуприна, доказать свою правоту в суде медийщикам очень непросто.

«Когда гаснет общественный интерес, ждать качественного расследования очень сложно. Поэтому общественный интерес в таких делах — очень важный рычаг для того, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности», — объясняет Зинаида Чуприна.

Фото сайта НСЖУ



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